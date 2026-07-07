8 июля в некоторых районах Юнусабада отключат газ

На газораспределительном пункте высокого давления в 10-м квартале Юнусабадского района будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим 8 июля с 09:00 до 19:00 в ряде районов будет временно приостановлено газоснабжение.

Районы, где будет отключен газ:

• 2–19-й кварталы Юнусабада

• Махалли «Анорзор», «Шахристан», «Кулолкурган», «Йуларика», «Туркистон», «Бободехкан», «Октепа», «Обод», «Посира», «Отчопар 1» и «Отчопар 2»

• Улицы Регистан, Мирзаахмедовой, Мойкурган, Бинкат и Богишамол

Также подача газа будет ограничена на 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) района, а также на предприятиях малого и среднего бизнеса.

В следующих махаллях возможно падение давления газа:

• «Юнусабад»

• «Посира»

• «Хиёбонтепа»

• «Бодомзар»

• «Шивли»

• «Фирдавсий»

• «Янгитарнов»

• «М. Улугбек»

• «Буюк Турон»

• «Бозсу»

• «Ифтихор»

• «Джомий»

• «Туракурган»

• «Янгиарик»

• «Уста Ширин»

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.