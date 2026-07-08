Началась выдача пропусков на вступительные экзамены для абитуриентов

Сформированы пропуски для абитуриентов, участвующих во вступительных тестовых испытаниях в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения на 2026–2027 учебный год.

Абитуриенты могут скачать пропуск через сайт my.uzbmb.uz. Для этого необходимо ввести персональный идентификационный номер (ПИНФЛ), а также данные паспорта или ID-карты.

При явке на тестовые испытания абитуриенты обязаны иметь при себе оригинал паспорта или ID-карты и пропуск. Необходимо прибыть не позднее времени, указанного в пропуске.

Абитуриенты, пришедшие с копией паспорта или другими документами, к экзамену не допускаются. Также к процессу не будут допущены те, кто опоздал на тестовые испытания.