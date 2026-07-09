Неожиданная находка в сумке со сладостями: в Чиланзаре пресечен крупный канал наркотрафика
Сообщается о пресечении крупного канала незаконного оборота наркотических средств в Чиланзарском районе города Ташкента.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного Службой государственной безопасности совместно с таможенными органами, в спортивной сумке гражданина Казахстана 2004 года рождения было обнаружено около 11 килограммов гашишного масла.
Спрятано под видом продуктов питания
Уточняется, что оперативное мероприятие проводилось в рамках второго этапа комплексных профилактических мер «Безопасная и здоровая страна».
Во время досмотра в спортивной сумке находились сладости и другие продукты питания. Однако выяснилось, что среди них были спрятаны наркотические средства.
11 килограммов гашишного масла изъяты в качестве вещественных доказательств
По данным правоохранительных органов, из сумки было изъято около 11 килограммов гашишного масла.
Данное вещество было оформлено и изъято в качестве вещественного доказательства в установленном порядке.
Предварительные данные: маршрут пролегал из Таиланда в Казахстан
Согласно предварительной информации, наркотическое средство могло быть доставлено из Таиланда.
Сообщается, что его планировалось доставить в Казахстан. Все детали данного дела будут установлены в ходе следствия.
Возбуждено уголовное дело
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.
До окончания следствия лица, причастные к данному делу, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.
СГБ обратилась к гражданам
Служба государственной безопасности призвала граждан сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков или других правонарушениях по короткому номеру 1520.
Отмечается, что конфиденциальность личности заявителей гарантируется.
…