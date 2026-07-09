Неожиданная находка в сумке со сладостями: в Чиланзаре пресечен крупный канал наркотрафика

Сообщается о пресечении крупного канала незаконного оборота наркотических средств в Чиланзарском районе города Ташкента.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Службой государственной безопасности совместно с таможенными органами, в спортивной сумке гражданина Казахстана 2004 года рождения было обнаружено около 11 килограммов гашишного масла.

Спрятано под видом продуктов питания

Уточняется, что оперативное мероприятие проводилось в рамках второго этапа комплексных профилактических мер «Безопасная и здоровая страна».

Во время досмотра в спортивной сумке находились сладости и другие продукты питания. Однако выяснилось, что среди них были спрятаны наркотические средства.

11 килограммов гашишного масла изъяты в качестве вещественных доказательств

По данным правоохранительных органов, из сумки было изъято около 11 килограммов гашишного масла.

Данное вещество было оформлено и изъято в качестве вещественного доказательства в установленном порядке.

Предварительные данные: маршрут пролегал из Таиланда в Казахстан

Согласно предварительной информации, наркотическое средство могло быть доставлено из Таиланда.

Сообщается, что его планировалось доставить в Казахстан. Все детали данного дела будут установлены в ходе следствия.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.

До окончания следствия лица, причастные к данному делу, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

СГБ обратилась к гражданам

Служба государственной безопасности призвала граждан сообщать о случаях незаконного оборота наркотиков или других правонарушениях по короткому номеру 1520.

Отмечается, что конфиденциальность личности заявителей гарантируется.