Ловушка за APK: 21 человек лишился 336 миллионов сумов

·0·Общество
Ловушка за APK: 21 человек лишился 336 миллионов сумов

Стало известно об использовании кибермошенниками еще одного опасного способа обмана граждан. В Навоийской области правоохранительными органами была разоблачена преступная группа, которая путем использования вредоносных APK-приложений незаконно получала доступ к банковским картам и присваивала крупные суммы денег.

По данным областного УВД, основанием для расследования стало обращение гражданина, у которого с банковского счета бесследно исчезла крупная сумма средств. Выяснилось, что потерпевшему неизвестное лицо отправило вредоносный APK-файл. После его установки мошенники получили доступ к личным данным и, воспользовавшись информацией гражданина в системе E-auksion, присвоили 230 миллионов сумов с его банковской карты.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в рамках комплексных профилактических мер «Безопасная и здоровая страна», были задержаны трое подозреваемых в причастности к данному преступлению.

Фото трех человек с размытыми лицами на белом фоне.

В процессе следствия выяснилось, что деятельность этой группы не ограничилась одним случаем. По предварительным данным, они путем кибермошенничества похитили в общей сложности 336 миллионов сумов у 21 гражданина по всей республике.

По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 Уголовного кодекса (кража). В настоящее время следственные действия продолжаются.

В последние месяцы в стране наблюдается рост киберпреступлений, связанных с распространением вредоносных APK-файлов через Telegram. В связи с этим специалисты рекомендуют гражданам не скачивать APK-файлы из неизвестных источников, не передавать никому свои личные данные и устанавливать приложения только из надежных источников.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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