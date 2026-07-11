В центре Ташкента трое всадников устроили скачки ночью: их вызвали в ОВД

·27·Общество
В центре Ташкента трое всадников устроили скачки ночью: их вызвали в ОВД

В центре Ташкента были установлены личности троих человек, которые ночью скакали на лошадях среди автомобилей. После того как видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях, их вызвали в органы внутренних дел для проведения профилактической беседы.

Участники инцидента выразили раскаяние в содеянном и пообещали больше не повторять подобных опасных действий.

Всадники не уступали дорогу автомобилям

Инцидент произошел ночью на территории Шайхантахурского района.

На опубликованном видео видно, как трое всадников движутся по правой полосе автомобильной дороги, не уступая дорогу транспортным средствам, едущим сзади.

Автомобиль, из которого велась съемка, двигался со скоростью около 60 километров в час. Это демонстрирует, насколько опасной была данная ситуация.

Видео вызвало широкий резонанс в сетях

После того как кадры попали в социальные сети, среди пользователей начались бурные обсуждения.

Многие отметили, что скачки на лошадях по оживленной дороге в ночное время создают угрозу жизни не только самих всадников, но и водителей, а также других участников дорожного движения.

Личности троих человек установлены

Правоохранительные органы установили личности участников инцидента и вызвали их в ОВД.

Сообщается, что все трое признали свою вину, выразили сожаление о допущенной ошибке и пообещали впредь не допускать подобных действий.

ОВД предупредило граждан

Органы внутренних дел напомнили, что подобные действия на дорогах общего пользования могут привести к серьезным последствиям.

Граждан призвали строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

ТошкентШайхонтохур
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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