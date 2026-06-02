Ибраима Конате близок к уходу из Ливерпуля и переходу в Реал Мадрид

·59·Спорт
Ибраима Конате близок к уходу из Ливерпуля и переходу в Реал Мадрид
Аудиоверсия

Защитник сборной Франции Ибраима Конате после расставания с «Ливерпулем» неожиданно близок к переходу в «Реал Мадрид». 27-летний центральный защитник покинул «Энфилд» в статусе свободного агента после того, как переговоры по новому контракту завершились неудачей. За пять сезонов в составе «Ливерпуля» он добился успеха, завоевав ряд трофеев, включая золотые медали Английской Премьер-лиги 2025 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После официального объявления об уходе из клуба защитник через социальные сети выразил удивление и грусть из-за того, что его карьера на Мерсисайде завершилась именно так. Его уход совпал с прощанием таких легенд, как Мохаммед Салах и Эндрю Робертсон. Однако, если Салаха и Робертсона достойно проводили в матче против «Брентфорда», то французскому защитнику не дали возможности попрощаться с болельщиками.

Согласно сообщению издания Onze Mondial, «Реал Мадрид» воспользовался сложившейся ситуацией и достиг соглашения с защитником. Испанский гранд давно следил за игрой Конате, и подписание футболиста такого уровня бесплатно считается большим успехом для клуба. Личные условия контракта между игроком и клубом полностью согласованы.

Официальное объявление об этом трансфере зависит от внутренних политических процессов в мадридском клубе. По сообщениям, трансфер будет оформлен после победы Флорентино Переса на президентских выборах, которые пройдут в воскресенье. Несмотря на низкую вероятность смены руководства, Конате должен дождаться завершения процесса голосования, чтобы подписать контракт.

В настоящее время Ибраима Конате сосредоточен на подготовке к Чемпионату мира в составе сборной Франции. Ожидается, что после завершения международного турнира в Мадриде состоится официальная презентация игрока, и он станет новым членом гранда Ла Лиги.

Ибраима КонатеЛиверпульРеал МадридПремьер-лигаЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»