Защитник сборной Франции Ибраима Конате после расставания с «Ливерпулем» неожиданно близок к переходу в «Реал Мадрид». 27-летний центральный защитник покинул «Энфилд» в статусе свободного агента после того, как переговоры по новому контракту завершились неудачей. За пять сезонов в составе «Ливерпуля» он добился успеха, завоевав ряд трофеев, включая золотые медали Английской Премьер-лиги 2025 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После официального объявления об уходе из клуба защитник через социальные сети выразил удивление и грусть из-за того, что его карьера на Мерсисайде завершилась именно так. Его уход совпал с прощанием таких легенд, как Мохаммед Салах и Эндрю Робертсон. Однако, если Салаха и Робертсона достойно проводили в матче против «Брентфорда», то французскому защитнику не дали возможности попрощаться с болельщиками.

Согласно сообщению издания Onze Mondial, «Реал Мадрид» воспользовался сложившейся ситуацией и достиг соглашения с защитником. Испанский гранд давно следил за игрой Конате, и подписание футболиста такого уровня бесплатно считается большим успехом для клуба. Личные условия контракта между игроком и клубом полностью согласованы.

Официальное объявление об этом трансфере зависит от внутренних политических процессов в мадридском клубе. По сообщениям, трансфер будет оформлен после победы Флорентино Переса на президентских выборах, которые пройдут в воскресенье. Несмотря на низкую вероятность смены руководства, Конате должен дождаться завершения процесса голосования, чтобы подписать контракт.

В настоящее время Ибраима Конате сосредоточен на подготовке к Чемпионату мира в составе сборной Франции. Ожидается, что после завершения международного турнира в Мадриде состоится официальная презентация игрока, и он станет новым членом гранда Ла Лиги.