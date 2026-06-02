Для Лионеля Месси в сборной Аргентины ввели особые привилегии

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Для Лионеля Месси в сборной Аргентины ввели особые привилегии
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Легенда сборной Аргентины Лионель Месси получил особые привилегии перед чемпионатом мира 2026 года в Северной Америке. Звезда Inter Miami, готовящийся к своему шестому мундиалю, в отличие от других членов команды, проживает в особых условиях. Это позволяет ему полностью сосредоточиться на защите чемпионского титула, завоеванного в Катаре. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сообщается, что Лионель Месси — единственный футболист, у которого есть личная комната во время турнира. В то время как остальные члены команды делят комнаты между собой, 38-летний нападающий проживает один в номере 202 на базе в Канзас-Сити. Примечательно, что его комната находится по соседству с номером его близких друзей Родриго Де Пауля и Николаса Отаменди.

Обладатель восьми «Золотых мячей» ранее жил в одной комнате с легендой Manchester City Серхио Агуэро, но после завершения карьеры Агуэро Лионель Месси предпочитает жить один. В успешном сезоне 2022 года капитан также придерживался этой традиции. Теперь Аргентина решила продолжить этот порядок и на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В настоящее время тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони уделяет особое внимание физическому состоянию игрока. Нападающий, столкнувшийся с мышечной усталостью во время матчей за Inter Miami, в понедельник тренировался отдельно от основной группы. Также по индивидуальной программе готовятся такие футболисты, как Эмилиано Мартинес и Леандро Паредес.

Сборная Аргентины в группе «J» чемпионата мира сразится с Алжиром, Австрией и Иорданией. Хотя в состав из 26 человек, объявленный Лионелем Скалони, не вошли Пауло Дибала и Алехандро Гарначо, вернулись такие лидеры, как Хулиан Альварес и Кристиан Ромеро. Перед турниром команда проведет товарищеские матчи против Гондураса и Исландии.

Lionel MessiArgentinaФутболЧемпионат МираInter Miami
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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