Ибраима Конате подписывает долгосрочный контракт с «Реал Мадрид»

·68·Спорт
Ибраима Конате подписывает долгосрочный контракт с «Реал Мадрид»
Аудиоверсия

Один из самых громких трансферов года в европейском футболе близок к завершению! Мадридский «Реал» максимально близок к подписанию талантливого французского центрального защитника Ибраима Конате, который недавно расстался с «Ливерпулем». Об этом сообщил известный инсайдер и авторитетный журналист Николо Скира на своей официальной странице в социальной сети «X» (бывший Twitter).

Согласно достоверным данным источника, руководство «Королевского клуба» практически согласовало все условия с 27-летним французским защитником. По информации нашего сайта, Конате подпишет с «лос-бланкос» долгосрочный трудовой договор сроком на 5 лет, рассчитанный до лета 2031 года. Ожидается, что годовая зарплата этого мощного защитника в составе мадридцев составит 10 миллионов евро.

Неожиданное расставание с «Ливерпулем»

Напомним, что вчера, 31 мая, «Ливерпуль» официально объявил о неожиданном прекращении сотрудничества с Конате. Талантливый футболист защищал цвета мерсисайдцев с лета 2021 года и был одной из ключевых фигур в оборонительной линии команды.

Авторитетный и всемирно известный Transfermarkt согласно последним отчетам портала, на данный момент реальная рыночная стоимость французского защитника составляет ровно 50 миллионов евро. составляет.

Тот факт, что такой гранд, как «Реал Мадрид», получает игрока столь высокого уровня в статусе свободного агента, то есть бесплатно, можно назвать настоящим подарком для мадридских болельщиков. Ожидается, что в ближайшее время трансфер будет объявлен официально. Желаем Конате больших побед в составе «сливочных»!

Реал МадридИбраима КонатеЛиверпульТрансферыЛа Лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футболисты сборной Узбекистана выразили искреннюю благодарность Канаде (фото)Сегодня, 13:09Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»