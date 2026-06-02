Ибраима Конате подписывает долгосрочный контракт с «Реал Мадрид»

Один из самых громких трансферов года в европейском футболе близок к завершению! Мадридский «Реал» максимально близок к подписанию талантливого французского центрального защитника Ибраима Конате, который недавно расстался с «Ливерпулем». Об этом сообщил известный инсайдер и авторитетный журналист Николо Скира на своей официальной странице в социальной сети «X» (бывший Twitter).

Согласно достоверным данным источника, руководство «Королевского клуба» практически согласовало все условия с 27-летним французским защитником. По информации нашего сайта, Конате подпишет с «лос-бланкос» долгосрочный трудовой договор сроком на 5 лет, рассчитанный до лета 2031 года. Ожидается, что годовая зарплата этого мощного защитника в составе мадридцев составит 10 миллионов евро.

Неожиданное расставание с «Ливерпулем»

Напомним, что вчера, 31 мая, «Ливерпуль» официально объявил о неожиданном прекращении сотрудничества с Конате. Талантливый футболист защищал цвета мерсисайдцев с лета 2021 года и был одной из ключевых фигур в оборонительной линии команды.

Авторитетный и всемирно известный Transfermarkt согласно последним отчетам портала, на данный момент реальная рыночная стоимость французского защитника составляет ровно 50 миллионов евро. составляет.

Тот факт, что такой гранд, как «Реал Мадрид», получает игрока столь высокого уровня в статусе свободного агента, то есть бесплатно, можно назвать настоящим подарком для мадридских болельщиков. Ожидается, что в ближайшее время трансфер будет объявлен официально. Желаем Конате больших побед в составе «сливочных»!