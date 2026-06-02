Серьезное испытание перед ЧМ-2026: Хорватия уступила Бельгии на своем поле

·63·Спорт
Серьезное испытание перед ЧМ-2026: Хорватия уступила Бельгии на своем поле
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В преддверии чемпионата мира, который стартует на зеленых полях Северной Америки, сборные проводят заключительный этап подготовки. В этот напряженный период два европейских гранда — сборные Хорватии и Бельгии — встретились в хорватском городе Риека. В бескомпромиссном и интенсивном товарищеском матче гости — бельгийцы — одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Хотя игра носила товарищеский статус, на поле чувствовалась настоящая атмосфера ЧМ. Тренеры обеих команд еще раз проверили свои тактические схемы и физическое состояние футболистов перед грядущим мундиалем.

Голевое шоу от Тилеманса и Лукаку

Встреча, как и ожидалось, началась под диктовку гостей. Бельгийцы, действовавшие точнее в завершающей стадии атак, сумели открыть счет на 38-й минуте. Капитан команды Юри Тилеманс точно поразил ворота хорватов, выведя свою сборную вперед.

Во втором тайме, как ни старались хорваты восстановить равновесие, оборона Бельгии играла надежно. А под занавес матча вышедший на замену опытный и мощный форвард Ромелу Лукаку продемонстрировал всё свое мастерство. На 90+6-й минуте, добавленной к основному времени, он оставил не у дел голкипера хорватов, закрепив итоговый успех гостей.

Дебют новой звезды в Бельгии и предстоящие матчи

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия успел опробовать в этом матче новые имена. Талантливый форвард Матиас Фернандес-Пардо, защищающий цвета французского «Лилля», впервые вышел на поле в футболке национальной сборной. Примечательно, что этот юный талант успел попасть в окончательную заявку на ЧМ-2026, не проведя до этого ни одного официального матча за сборную.

Следующие испытания: Перед официальным стартом ЧМ-2026 обе сборные ждет еще по одному контрольному матчу. В частности, 6 июня сборная Бельгии встретится с представителем Африки — Тунисом, а Хорватия 7 июня сразится со Словенией.

Итоги товарищеского матча: Хорватия – Бельгия 0:2 Голы: Тилеманс 38, Лукаку 90+6.

Желаем обоим европейским грандам продолжать радовать болельщиков красивой игрой на предстоящем чемпионате мира!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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