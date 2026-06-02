Лионель Скалони высказался об участии Месси в Чемпионате мира

Мировое первенство по футболу, проходящее на американском континенте, находится в центре внимания миллионов болельщиков и авторитетных спортивных изданий. Одной из главных интриг турнира, несомненно, является игра живой легенды Лионеля Месси. Главный тренер действующих чемпионов мира — сборной Аргентины Лионель Скалони дал открытый и искренний ответ на вопросы о том, как часто звезда «Inter Miami» будет появляться на поле в предстоящих матчах.

Главный тренер еще раз особо отметил, насколько важной фигурой является Месси для команды, сообщив, что его игровое время зависит исключительно от желания самого футболиста.

«Лео будет играть столько, сколько сам захочет»

Опытный специалист Лионель Скалони подчеркнул, что не сомневается в возможностях короля футбола, и добавил следующее:

«Лео будет играть на поле столько, сколько захочет. Потому что мы все прекрасно знаем, на что он способен на зеленом газоне и какие чудеса может творить. То, что он участвует в своем рекордном шестом Чемпионате мира, нас совершенно не удивляет. Разве это может кого-то поразить?

На самом деле удивляет другое: поразительно, что такой великий гений, как Месси, завоевал в футболке национальной сборной всего четыре главных трофея. Хотя он был очень близок к тому, чтобы еще дважды подняться на пьедестал «Copa América» и еще раз на Чемпионате мира», — приводит слова Скалони авторитетное издание Globo .

К новым победам на шестом мундиале

Напомним, что 38-летний Лионель Messi за свою карьеру в сборной Аргентины успел покорить все ожидаемые вершины. Помимо того, что он стал королем мундиаля в Катаре в 2022 году, он также праздновал крупные победы на континентальном уровне.

После этого уверенного заявления тренера аргентинские болельщики получат возможность еще долго видеть своего любимого капитана на поле в матчах ЧМ-2026. Желаем «albiceleste» во главе с Месси красивых побед в предстоящих играх. Следите за новыми рекордами короля футбола вместе с Zamin!