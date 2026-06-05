Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону Ибрагимовичу

·117·Спорт
Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону Ибрагимовичу

Мюнхенская «Бавария» приняла решение относительно будущего молодого таланта Ариона Ибрагимовича. По данным издания Sky, рекордсмены не намерены отдавать игрока сборной Германии У21 в аренду. Напротив, руководство клуба видит в нем футболиста основного состава и планирует доверить ему важную роль в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство клуба осталось довольно игрой Ибрагимовича в прошлом сезоне в составе «Хайденхайма». Согласно плану, он возьмет на себя функции, которые выполнял Рафаэл Геррейру. Напомним, что, несмотря на травмы, Рафаэл Геррейру в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. «Бавария» считает Ибрагимовича подходящей кандидатурой для ротации на обоих флангах атаки.

В настоящее время контракт футболиста с мюнхенским клубом действует до 2027 года. «Бавария» предложила ему продлить соглашение, однако окончательное решение зависит от самого игрока. Если Ибрагимович откажется от нового контракта, клуб будет вынужден продать его. В данный момент к нему проявляют серьезный интерес клубы английской Премьер-лиги и Бундеслиги.

В частности, такие английские команды, как «Астон Вилла», «Брайтон», «Брентфорд», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас», рассматривают возможность подписания 20-летнего футболиста. Также запросы по трансферу направили немецкие клубы «Хоффенхайм» и «Штутгарт». «Бавария» планирует включить в контракт право обратного выкупа в случае продажи игрока.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 34 матча в составе «Хайденхайма», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. То, что главный тренер Франк Шмидт доверял ему более 2300 минут игрового времени, стало важным фактором в развитии футболиста. Теперь ему предстоит борьба за место в основном составе мюнхенского гранда.

БаварияТрансферыБундеслигаАрион ИбрагимовичФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»