Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону Ибрагимовичу
Мюнхенская «Бавария» приняла решение относительно будущего молодого таланта Ариона Ибрагимовича. По данным издания Sky, рекордсмены не намерены отдавать игрока сборной Германии У21 в аренду. Напротив, руководство клуба видит в нем футболиста основного состава и планирует доверить ему важную роль в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Руководство клуба осталось довольно игрой Ибрагимовича в прошлом сезоне в составе «Хайденхайма». Согласно плану, он возьмет на себя функции, которые выполнял Рафаэл Геррейру. Напомним, что, несмотря на травмы, Рафаэл Геррейру в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. «Бавария» считает Ибрагимовича подходящей кандидатурой для ротации на обоих флангах атаки.
В настоящее время контракт футболиста с мюнхенским клубом действует до 2027 года. «Бавария» предложила ему продлить соглашение, однако окончательное решение зависит от самого игрока. Если Ибрагимович откажется от нового контракта, клуб будет вынужден продать его. В данный момент к нему проявляют серьезный интерес клубы английской Премьер-лиги и Бундеслиги.
В частности, такие английские команды, как «Астон Вилла», «Брайтон», «Брентфорд», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас», рассматривают возможность подписания 20-летнего футболиста. Также запросы по трансферу направили немецкие клубы «Хоффенхайм» и «Штутгарт». «Бавария» планирует включить в контракт право обратного выкупа в случае продажи игрока.
В прошлом сезоне Ибрагимович провел 34 матча в составе «Хайденхайма», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. То, что главный тренер Франк Шмидт доверял ему более 2300 минут игрового времени, стало важным фактором в развитии футболиста. Теперь ему предстоит борьба за место в основном составе мюнхенского гранда.
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