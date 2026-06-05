Макс Эберль может покинуть «Баварию»: ожидается решение руководства

·95·Спорт
Макс Эберль может покинуть «Баварию»: ожидается решение руководства

Несмотря на последние трансферы, осуществленные Максом Эберлем, его будущее в мюнхенском клубе находится под серьезной угрозой. Как сообщается в подкасте «Бавария-Инсидер» издания Bild, спортивный директор может быть освобожден от должности уже в августе. Ожидается, что ситуация обострится из-за заседания наблюдательного совета, которое состоится в августе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным источников, один или два члена высшего органа управления клуба выступили против продления контракта с Эберлем, дав ему «отказ». Хотя пока совет дал ему возможность продолжать выполнять свои обязанности, августовское заседание может стать окончательным приговором. Действующее соглашение между спортивным директором и клубом рассчитано до 2027 года.

Согласно футбольным правилам, эффективная работа спортивного директора практически невозможна без полной поддержки руководства. Если совет проголосует против него, карьера Эберля в мюнхенской команде завершится. Источники отмечают, что его пребывание в клубе выглядит странно, поскольку все уже знают о его скором уходе.

Ожидается, что почетный президент клуба Ули Хёнесс сыграет решающую роль в этом вопросе. Без его согласия Эберль не сможет сохранить свой пост. Однако Макс Эберль не намерен сдаваться и перешел в «боевой режим», чтобы защитить свою позицию. В качестве главного аргумента он приводит свои успехи на трансферном рынке, в частности, переход таких игроков, как Майкл Олисе.

БаварияМакс ЭберльТрансферыФутбол ГерманииБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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