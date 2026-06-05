Марко Розе официально назначен главным тренером «Борнмута»

·72·Спорт
Марко Розе официально назначен главным тренером «Борнмута»

В Английской Премьер-лиге перед стартом нового сезона активизировалась ротация тренеров. Руководство «Борнмута», удивляющее болельщиков неожиданными и громкими ходами, нашло нового кандидата на вакантную должность главного тренера. Согласно официальному заявлению пресс-службы клуба, новым наставником команды стал известный и опытный немецкий специалист Марко Розе.

Марко Розе, который отныне будет отвечать за успехи «вишенок» (прозвище команды) в АПЛ, считается одним из тренеров со своим уникальным стилем в футбольном мире. Руководство английского клуба выразило большие надежды в связи с его приходом:

«Тренер, завоевавший множество престижных трофеев, открывший молодые таланты и подготовивший их к большому футболу, а также накопивший богатый опыт в известных клубах Европы, теперь с нами. Розе известен своим высоким энтузиазмом, атакующим и зрелищным стилем игры, а также мастерством работы с молодежью. Он добился больших успехов на полях Австрии и Германии, в частности, в Бундеслиге, Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА».

Рокировка: Ираола — в «Ливерпуль», Розе — в «Борнмут»

Приезд Марко Розе на Туманный Альбион стал частью цепочки трансферов. Дело в том, что он занял освободившееся место Андоны Ираолы, который покинул «Борнмут» и возглавил гранда — «Ливерпуль».

Напомним, что первым шагом в этой тренерской рокировке стало подписание Андоной Ираолой долгосрочного контракта с мерсисайдцами, что официально произошло недавно, 4 июня.

Досье: кто такой Марко Розе?

Немецкий футбольный специалист хорошо известен успешным руководством рядом амбициозных проектов в Европе:

Клубы, где работал тренер

Регион и достигнутые позиции

«Ред Булл Зальцбург»

Доминант австрийского футбола, обладатель множества внутренних трофеев

«Боруссия Мёнхенгладбах»

Период вывода команды в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

«Боруссия Дортмунд»

Короткая, но продуктивная работа в топ-клубе Германии

«РБ Лейпциг»

Победы в кубковых матчах с грандом Бундеслиги

Дебют Марко Розе в АПЛ, считающейся самой интенсивной лигой мира, безусловно, будет очень интересен для болельщиков, ведь он демонстрировал футбол, основанный на высоком темпе прессинга, в Германии и Австрии. Ожидается, что под руководством нового тренера активность «Борнмута» на трансферном рынке и цели в предстоящем сезоне станут еще более амбициозными.

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Марко РозеБорнмутЛиверпульАндони ИраолаАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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