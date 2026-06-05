Перес готовится взорвать трансферную бомбу на 150 миллионов евро

По мере приближения летнего трансферного окна в мировом футболе интриги вокруг мадридского «Реала» достигают пика. Недавно мы сообщали о тренерских дискуссиях на фоне выборов президента «Королевского клуба». Теперь же новый план действующего руководителя Флорентино Переса, способный встряхнуть трансферный рынок, оказался в центре внимания СМИ.

Ранее босс мадридского гранда объявил о намерении в ближайшее время сделать официальное предложение одному из игроков известного топ-клуба, регулярно выступающего в Лиге чемпионов УЕФА, выделив на это колоссальные средства — как минимум 150 миллионов евро, чем взволновал футбольный мир. Согласно последним данным авторитетного испанского издания «Ас», стали известны имена трех главных кандидатов, для которых готовится рекордное предложение.

Три звезды в прицеле Переса: кого выберет «Мадрид»?

По информации инсайдеров, в трансферном списке «Реала» оказались следующие талантливые игроки, блистающие на европейских полях:

Витинья (ПСЖ): Техничный португальский полузащитник с высоким футбольным интеллектом, определяющий стиль игры парижского клуба в центре поля.

Жоау Невеш (ПСЖ): Еще одна молодая португальская звезда, привлекшая внимание многих европейских грандов своими разносторонними и надежными действиями в составе парижского клуба.

Майкл Олисе («Бавария»): Вингер, демонстрирующий настоящий креатив в атаке флангов в составе мюнхенцев, мастер дриблинга и скорости.

Интересно, что Флорентино Перес особо подчеркнул: игрок, для которого готовится это сверхдорогое предложение, не является французом. Это автоматически исключает несколько вариантов из списка кандидатов и еще больше усиливает интригу.

Краткая таблица целей трансфера

Игрок Текущий клуб Амплуа (Роль на поле) Вероятная стоимость трансфера Витинья ПСЖ Центральный полузащитник Не менее 150 миллионов евро Жоау Невеш ПСЖ Опорный / центральный полузащитник Не менее 150 миллионов евро Майкл Олисе «Бавария» Крайний нападающий (вингер) Не менее 150 миллионов евро

Тем не менее, мадридцы пока держат в секрете, на кого именно из этой тройки они решатся потратить историческую рекордную сумму. Но одно ясно: Флорентино Перес твердо намерен привести еще одну суперзвезду на «Сантьяго Бернабеу» этим летом.

Мнение Замин: Подобные крупные шаги Переса обычно осуществляются неожиданно и быстро. Если один из этих трех футболистов наденет форму «Реала», состав мадридского клуба в следующем сезоне, несомненно, станет еще более грозным.

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