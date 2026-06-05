Бруну Фернандеш раскрыл главную цель Португалии на чемпионате мира

До старта чемпионата мира по футболу 2026 года остаются считанные дни, и горячие споры между участниками турнира набирают обороты. Особенно интересна ситуация в группе «К», где выступает дебютант турнира — сборная Узбекистана, а также планы соперников. Недавно польская пресса высоко оценила возможности нашей команды, а теперь громкое заявление прозвучало из лагеря главного фаворита группы — Португалии.

Опытный полузащитник и лидер сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился своими планами и высокими амбициями перед предстоящим мундиалем. По его словам, португальцы отправляются за океан с единственной задачей — завоевать титул чемпионов мира.

«Наша главная сила — в командном единстве»

Талантливый футболист особо отметил, что выход на поле в национальной форме — огромная честь и ответственность для каждого игрока, а атмосфера в команде находится на высочайшем уровне:

«Чемпионат мира всегда был для нас священным турниром особого статуса. Мы защищаем на поле весь наш народ и нашу родину. Не будет преувеличением сказать, что это самые незабываемые и яркие моменты в карьере каждого футболиста. Сегодня наше главное и мощное оружие — это командное единство. Это заметно невооруженным глазом и дает нашей сборной огромное преимущество перед другими».

Бруну Фернандеш подчеркнул, что пришло время добиться исторического результата, которого еще не было в истории португальского футбола. По его мнению, главная цель команды — только и исключительно победа на чемпионате мира. «Выйти в финальную стадию и бороться там за главный трофей против любого сильного соперника — это уже само по себе замечательное событие. Мы еще никогда не покоряли эту вершину. Это наша настоящая заветная мечта. Я, прежде всего, хочу, чтобы Португалия стала чемпионом, и готов отдать ради этого все», — добавил звездный футболист.

«Боевая четверка» группы «К»

Напомним, что на групповом этапе будущего мирового первенства представителей сборной Португалии ждут довольно серьезные и ожесточенные противостояния.

Участники группы «К» Регион и статус на турнире Португалия Европейский гранд, главный фаворит группы и претендент на кубок Узбекистан Представитель Азии, исторический дебютант и мастер неожиданных сюрпризов Колумбия Представитель Южной Америки, школа техничного и атакующего футбола ДР Конго Представитель Африки, обладатель физической силы и сильного характера

Взгляд изнутри: Это заявление Бруну Фернандеша показывает, с какой высокой мотивацией Португалия прибывает на турнир. Однако наши соотечественники под руководством Фабио Каннаваро наверняка готовят достойную тактику против этого звездного соперника. Столкновение между Португалией и Узбекистаном, несомненно, станет одним из самых захватывающих матчей группового этапа.

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