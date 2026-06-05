Джуд Беллингем может оказаться на скамейке запасных в сборной Англии

·63·Спорт
Джуд Беллингем может оказаться на скамейке запасных в сборной Англии

«Кто еще может так сделать?!» — именно эти слова выкрикнул Джуд Беллингем после того, как на 95-й минуте забил акробатический гол в ворота Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024. До этого момента «три льва» демонстрировали крайне слабую игру, но героизм Беллингема позволил команде остаться в турнире. Это стало очередной вершиной для футболиста, который в составе «Реал Мадрида» забивал победные голы в нескольких матчах подряд и стал героем сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Карьера Беллингема началась с стремительного взлета: в 19 лет он ярко проявил себя на чемпионате мира 2022 года, привел дортмундскую «Боруссию» к порогу чемпионства в Бундеслиге и в дебютном сезоне за «Реал Мадрид» показал игру, достойную «Золотого мяча». Он завоевал любовь болельщиков, забивая победные голы на последних минутах в первых двух матчах Эль-Класико в рамках Ла Лиги.

Однако в последнее время в игре полузащитника наблюдается спад. Травмы, в частности проблема с плечом, потребовавшая хирургического вмешательства прошлым летом, негативно сказались на его форме. Общий кризис в игре «Реал Мадрида» также ударил по репутации Беллингема. Хотя его и считают одним из главных лиц будущего чемпионата мира 2026 года, его место в составе команды под руководством Томаса Тухеля не гарантировано.

В настоящее время вероятность того, что Беллингем не попадет в стартовый состав на матч открытия против Хорватии 17 июня, становится все более реальной. Несмотря на то, что он обещал большое будущее еще со времен академии «Бирмингем Сити» и был звездой, за которую боролись такие гранды, как «Реал Мадрид» и «Ливерпуль», высокая конкуренция в команде Томаса Тухеля может стать причиной того, что он останется в запасе.

Джуд БеллингемРеал МадридАнглияТомас ТухельФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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