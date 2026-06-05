Ламин Ямаль стал лучшим футболистом сезона в испанской Ла Лиге

·97·Спорт
Ламин Ямаль стал лучшим футболистом сезона в испанской Ла Лиге

Каталонская «Барселона» и один из самых ярких феноменов мирового футбола покорили новую вершину в своей карьере. Согласно официальному заявлению пресс-службы испанской Ла Лиги, атакующий вингер и полузащитник «сине-гранатовых» Ламин Ямаль был признан самым техничным и непревзойденным футболистом завершившегося чемпионата.

Несмотря на свой юный возраст, этот талантливый игрок, демонстрирующий настоящие лидерские качества на поле, внес неоценимый вклад в победный поход «Барселоны» в прошедшем сезоне.

Впечатляющая статистика и поверженные соперники

Всего в 18 лет игрок сборной Испании показал в Ла Лиге показатели, которым можно только позавидовать. В каждом матче он становился настоящей головной болью для защитных линий соперников:

  • Количество проведенных матчей: 28 игр

  • Забитые голы: 16 голов

  • Голевые передачи (ассисты): 12 результативных пасов

В борьбе за этот престижный индивидуальный приз Ламин Ямаль сумел опередить самых именитых звезд мирового футбола и героев внутреннего чемпионата. В списке номинантов были следующие мастеровитые исполнители:

  • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

  • Николя Пепе («Вильярреал»)

  • Ведат Мурики («Мальорка»)

  • Пабло Форнальс («Бетис»)

Возвращение «Барселоны» на трон и турнирная таблица

Стоит отметить, что столь яркое выступление Ламина Ямаля не случайно. Ведь команда «Барселона» в сезоне 2025/2026 годов вновь завоевала титул чемпиона Испании, заняв высшую ступень пьедестала. Каталонский гранд демонстрировал стабильную игру на протяжении всего сезона, не оставив шансов соперникам в напряженных матчах.

В таблице ниже представлено итоговое положение команд, вошедших в тройку лидеров:

Название клуба

Количество набранных очков

Занятое место и разница

🥇 «Барселона»

94 очка

Чемпион Испании

🥈 «Реал Мадрид»

86 очков

Отставание от лидера на 8 очков

🥉 «Вильярреал»

72 очка

Итог тройки лидеров

Комментарий Замин: Даже самые оптимистичные болельщики не ожидали появления такой потрясающей звезды из академии «Барселоны» после Месси. То, что 18-летний юноша, опередив Мбаппе, стал лучшим игроком сезона в Ла Лиге, свидетельствует о начале новой «эры Ямаля» в истории футбола. Заслуги этого парня в чемпионстве каталонцев с отрывом в 8 очков неоценимы.

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Ламин ЯмальБарселонаИспанияРеал МадридЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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