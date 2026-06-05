АФК опубликовала статью об Илгизе Тантешеве перед чемпионатом мира

Ни для кого не секрет, что узбекская школа судейства обладает авторитетом и статусом на мировом уровне. Достойный продолжатель этих традиций, один из самых опытных и заметных арбитров не только нашей страны, но и всего азиатского континента, Илгиз Тантешев вместе со своей бригадой стоит на пороге покорения самой высокой вершины в своей карьере. Наш соотечественник вместе со своими верными помощниками — Андреем Сапенко и Тимуром Гайнуллиным — впервые в истории отправляется за океан, чтобы обслуживать матчи чемпионата мира.

Перед предстоящим мундиалем официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (АФК) опубликовал специальный аналитический материал, посвященный представителям нашего континента, которые будут обеспечивать справедливость на мировом первенстве. В этой статье особо отмечена плодотворная деятельность нашего соотечественника Илгиза Тантешева на международной арене и его высокие достижения.

Символ стабильности: десятилетие побед на международной арене

Уроженец Бухары 42-летний опытный рефери уже прочно занял место в списке самых надежных арбитров АФК. Согласно данным, представленным АФК, его показатели на континентальном уровне вызывают восхищение:

Статус ФИФА: Наш соотечественник в 2013 году был удостоен этого высокого звания и с тех пор достойно защищает международный статус.

Лига чемпионов АФК: С 2015 года регулярно обслуживает матчи во всех сезонах самого престижного клубного турнира континента.

Кубок АФК: Успел отсудить в целых 6 сезонах этого турнира.

Кубок Азии: Работал на матчах финальной стадии главного турнира континента в 2019 и 2023 годах, а также на трех Кубках Азии среди молодежных команд (У-23).

Путь от Олимпиады до финала Лиги чемпионов УЕФА

Темпы роста Илгиза Тантешева в последние годы и уровень международного доверия к нему действительно вызывают гордость у любого футбольного болельщика. За короткое время он выходил на поле в качестве главного арбитра на крупнейших спортивных форумах мира. Хронология участия нашего соотечественника в последних крупных турнирах отражена в следующей таблице:

Год проведения Название и статус турнира Обслуженные матчи 2024 год Летние Олимпийские игры в Париже Главным арбитром на 4 важных матчах 2025 год Клубный чемпионат мира ФИФА Работал на матчах с участием мировых грандов Апрель 2026 года Лига чемпионов УЕФА Финальный матч отсудил на высшем уровне

В своем материале АФК особо подчеркнула, что именно такой богатый опыт нашего соотечественника создает основу для успешного обслуживания самых сложных игр на предстоящем мундиале.

Напомним, что чемпионат мира ФИФА по футболу, который примут зеленые поля США, Канады и Мексики, в этом году стартует 11 июня и продлится до 19 июля .

Комментарий Замин: Если Равшан Ирматов поднял имя узбекского судейства в футбольном мире на такую высоту, то Илгиз Тантешев сегодня достойно продолжает эту традицию. Его мастерство, продемонстрированное на Олимпиаде в Париже, Клубном ЧМ и, наконец, в финале Лиги чемпионов УЕФА, не было случайным. ФИФА не зря оказала ему большое доверие. Желаем Илгизу Тантешеву и его помощникам огромных побед в успешном обслуживании сложных матчей на предстоящем чемпионате мира и дальнейшем прославлении нашей страны!

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