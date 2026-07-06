Португалия и Испания объявили стартовые составы на 1/8 финала

·0·Спорт
Португалия и Испания объявили стартовые составы на 1/8 финала

В 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Португалии и Испании. Матч начнется 7 июля в 00:00. Обе команды выбрали тактическую схему 4-2-3-1. Атаку Португалии возглавит Криштиану Роналду, а в составе Испании в стартовый состав вошли Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

Ворота Португалии будет защищать Диогу Кошта. В линии обороны сыграют Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш и Жоау Канселу.

В полузащите доверие оказано Жоау Невешу и Педру Нету. Перед ними будут действовать Бруну Фернандеш, Витинья и Жоау Феликс. На острие атаки выйдет Криштиану Роналду.

В составе Испании в воротах с первых минут появится Унай Симон. Оборону составят Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья.

Родри и Алекс Баэна будут действовать в центре поля. Ламин Ямаль, Педри и Дани Ольмо займутся организацией атак. На передней линии сыграет Микель Оярсабаль.

Стартовые составы

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Алекс Баэна, Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Крупный скандал на ЧМ-2026: Инфантино хотят свергнуть с престола...Крупный скандал на ЧМ-2026: Инфантино хотят свергнуть с престола...Сегодня, 22:40«Челси» подписал долгосрочный контракт со своей воспитанницей Эгги Бивер-Джонс«Челси» подписал долгосрочный контракт со своей воспитанницей Эгги Бивер-ДжонсСегодня, 21:58Джамал Мусиала перенес операцию: когда лидер «Баварии» вернется в строй?Джамал Мусиала перенес операцию: когда лидер «Баварии» вернется в строй?Сегодня, 21:33Суперкомпьютер Opta: кто победит в матче Испания — Португалия?Суперкомпьютер Opta: кто победит в матче Испания — Португалия?Сегодня, 21:32ЧМ-2026. Португалия — Испания: стали известны ориентировочные составы...ЧМ-2026. Португалия — Испания: стали известны ориентировочные составы...Сегодня, 21:27Противостояние Кейна и Холанда: билеты на четвертьфинал ЧМ подорожали до 8 миллионов долларовПротивостояние Кейна и Холанда: билеты на четвертьфинал ЧМ подорожали до 8 миллионов долларовСегодня, 21:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану