Португалия и Испания объявили стартовые составы на 1/8 финала

В 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Португалии и Испании. Матч начнется 7 июля в 00:00. Обе команды выбрали тактическую схему 4-2-3-1. Атаку Португалии возглавит Криштиану Роналду, а в составе Испании в стартовый состав вошли Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

Ворота Португалии будет защищать Диогу Кошта. В линии обороны сыграют Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш и Жоау Канселу.

В полузащите доверие оказано Жоау Невешу и Педру Нету. Перед ними будут действовать Бруну Фернандеш, Витинья и Жоау Феликс. На острие атаки выйдет Криштиану Роналду.

В составе Испании в воротах с первых минут появится Унай Симон. Оборону составят Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья.

Родри и Алекс Баэна будут действовать в центре поля. Ламин Ямаль, Педри и Дани Ольмо займутся организацией атак. На передней линии сыграет Микель Оярсабаль.

Стартовые составы

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукурелья, Родри, Алекс Баэна, Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль.