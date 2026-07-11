Забивший 28 голов узбекский бомбардир перешел в новый клуб
Нападающий сборной Узбекистана Шерзод Темиров продолжит карьеру в чемпионате Ирака. Футболист, ставший одним из самых результативных бомбардиров прошлого сезона, подписал официальный контракт с новым клубом.
Темиров, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 28 голами, теперь будет защищать честь другой команды иракской Премьер-лиги.
Шерзод Темиров перешел в «Захо»
Как сообщает пресс-служба иракского клуба «Захо», с узбекским нападающим подписан контракт сроком на 2 года.
Финансовые условия сделки пока не разглашаются.
В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром
Шерзод Темиров провел сезон 2025/26 в составе «Эрбиля» и продемонстрировал высокую результативность.
В ходе чемпионата он:
забил 28 голов;
стал лучшим бомбардиром турнира;
продолжил получать вызовы в национальную сборную Узбекистана.
Именно после столь успешной игры появлялись сообщения о том, что к нему проявляют интерес и другие клубы.
Каких результатов достигла его новая команда?
Новый клуб Темирова — «Захо» — завершил прошлый сезон чемпионата Ирака на 9-м месте с 53 очками.
За 38 туров команда:
одержала 14 побед;
завершила 11 встреч вничью;
потерпела 13 поражений.
Чего ждут от Темирова в новом сезоне?
Естественно, что от Шерзода Темирова, который приходит в «Захо» в статусе лучшего бомбардира чемпионата, в новой команде ожидают высоких результатов.
Узбекский нападающий своими голами может помочь «Захо» бороться за высокие места, а покажет ли он это — продемонстрируют игры нового сезона.
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