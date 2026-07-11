Забивший 28 голов узбекский бомбардир перешел в новый клуб

Нападающий сборной Узбекистана Шерзод Темиров продолжит карьеру в чемпионате Ирака. Футболист, ставший одним из самых результативных бомбардиров прошлого сезона, подписал официальный контракт с новым клубом.

Темиров, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 28 голами, теперь будет защищать честь другой команды иракской Премьер-лиги.

Шерзод Темиров перешел в «Захо»

Как сообщает пресс-служба иракского клуба «Захо», с узбекским нападающим подписан контракт сроком на 2 года.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются.

В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром

Шерзод Темиров провел сезон 2025/26 в составе «Эрбиля» и продемонстрировал высокую результативность.

В ходе чемпионата он:

забил 28 голов;

стал лучшим бомбардиром турнира;

продолжил получать вызовы в национальную сборную Узбекистана.

Именно после столь успешной игры появлялись сообщения о том, что к нему проявляют интерес и другие клубы.

Каких результатов достигла его новая команда?

Новый клуб Темирова — «Захо» — завершил прошлый сезон чемпионата Ирака на 9-м месте с 53 очками.

За 38 туров команда:

одержала 14 побед;

завершила 11 встреч вничью;

потерпела 13 поражений.

Чего ждут от Темирова в новом сезоне?

Естественно, что от Шерзода Темирова, который приходит в «Захо» в статусе лучшего бомбардира чемпионата, в новой команде ожидают высоких результатов.

Узбекский нападающий своими голами может помочь «Захо» бороться за высокие места, а покажет ли он это — продемонстрируют игры нового сезона.