Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные цели
Талантливый узбекский боец Рамазон Темиров, привлекающий внимание яркими поединками в UFC, рассказал о своих предпочтениях, связанных с историей и настоящим промоушена. Узбекский боец высказал мнение о лучшем бойце лиги, самом эффектном нокауте, историческом противостоянии, а также своих амбициях в собственной весовой категории.
Рейтинг UFC и личные выборы Рамазон Темиров
Категория / Номинация
Выбор Рамазон Темиров
Лучший боец в UFC
Лучший нокаут
Нокаут, выполненный Ксорксе Масвидал (в бою против Бен Аскренга)
Лучший бой в истории лиги
Противостояние Ксабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
Главные легенды UFC
Джон Джонс и Ксабиб Нурмагомедов
Лучший боец в его дивизионе
«Ин ша Аллах, я сам»
«Лучший в своём дивизионе — я сам»
Если в качестве сильнейшего спортсмена лиги Темиров назвал чемпиона лёгкого веса Ислам Максачев, то историческими легендами признал непобеждённых Ксабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.
На вопрос о том, кто является лучшим бойцом в его дивизионе, Рамазон Темиров с большой уверенностью ответил: «Ин ша Аллах, я сам», ещё раз продемонстрировав свои высокие амбиции в борьбе за пояс дивизиона.
Как вы считаете, сможет ли Рамазон Темиров в ближайшем будущем действительно стать непобедимым бойцом своего дивизиона и привезти чемпионский пояс в Узбекистан?
Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях, а также поделитесь этим интересным блиц-интервью с поклонниками ММА!
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