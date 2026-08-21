Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные цели

Талантливый узбекский боец Рамазон Темиров, привлекающий внимание яркими поединками в UFC, рассказал о своих предпочтениях, связанных с историей и настоящим промоушена. Узбекский боец высказал мнение о лучшем бойце лиги, самом эффектном нокауте, историческом противостоянии, а также своих амбициях в собственной весовой категории.

Рейтинг UFC и личные выборы Рамазон Темиров

Категория / Номинация Выбор Рамазон Темиров Лучший боец в UFC Ислам Максачев Лучший нокаут Нокаут, выполненный Ксорксе Масвидал (в бою против Бен Аскренга) Лучший бой в истории лиги Противостояние Ксабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор Главные легенды UFC Джон Джонс и Ксабиб Нурмагомедов Лучший боец в его дивизионе «Ин ша Аллах, я сам»

«Лучший в своём дивизионе — я сам»

Если в качестве сильнейшего спортсмена лиги Темиров назвал чемпиона лёгкого веса Ислам Максачев, то историческими легендами признал непобеждённых Ксабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.

На вопрос о том, кто является лучшим бойцом в его дивизионе, Рамазон Темиров с большой уверенностью ответил: «Ин ша Аллах, я сам», ещё раз продемонстрировав свои высокие амбиции в борьбе за пояс дивизиона.

Как вы считаете, сможет ли Рамазон Темиров в ближайшем будущем действительно стать непобедимым бойцом своего дивизиона и привезти чемпионский пояс в Узбекистан?

Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях, а также поделитесь этим интересным блиц-интервью с поклонниками ММА!