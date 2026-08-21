Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные цели

·18·Спорт
Рамазон Темиров раскрыл лучших в истории UFC и свои личные цели

Талантливый узбекский боец Рамазон Темиров, привлекающий внимание яркими поединками в UFC, рассказал о своих предпочтениях, связанных с историей и настоящим промоушена. Узбекский боец высказал мнение о лучшем бойце лиги, самом эффектном нокауте, историческом противостоянии, а также своих амбициях в собственной весовой категории.

Рейтинг UFC и личные выборы Рамазон Темиров

Категория / Номинация

Выбор Рамазон Темиров

Лучший боец в UFC

Ислам Максачев

Лучший нокаут

Нокаут, выполненный Ксорксе Масвидал (в бою против Бен Аскренга)

Лучший бой в истории лиги

Противостояние Ксабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

Главные легенды UFC

Джон Джонс и Ксабиб Нурмагомедов

Лучший боец в его дивизионе

«Ин ша Аллах, я сам»

«Лучший в своём дивизионе — я сам»

Если в качестве сильнейшего спортсмена лиги Темиров назвал чемпиона лёгкого веса Ислам Максачев, то историческими легендами признал непобеждённых Ксабиб Нурмагомедов и Джон Джонс.

На вопрос о том, кто является лучшим бойцом в его дивизионе, Рамазон Темиров с большой уверенностью ответил: «Ин ша Аллах, я сам», ещё раз продемонстрировав свои высокие амбиции в борьбе за пояс дивизиона.

Как вы считаете, сможет ли Рамазон Темиров в ближайшем будущем действительно стать непобедимым бойцом своего дивизиона и привезти чемпионский пояс в Узбекистан?

Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях, а также поделитесь этим интересным блиц-интервью с поклонниками ММА!

Рамазон ТемировUFCИслам МахачевХабиб НурмагомедовУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Деку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планахДеку рассказал о больших потерях «Барселоны» и новых планахСегодня, 10:11«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подряд«Реал» признан самым дорогим футбольным брендом третий год подрядСегодня, 10:07Трой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовТрой Дини: «Манчестер Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионовСегодня, 10:01Звёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимЗвёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающимСегодня, 09:51«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и Мармуш«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и МармушСегодня, 09:42«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор ШомуродовСегодня, 09:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)