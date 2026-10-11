Следите за матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» вместе с нами

·0·Спорт
Следите за матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» вместе с нами

В Английской Премьер-лиге завершается подготовка к матчу между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Объявлены стартовые составы команд. Оба тренера выбрали тактическую схему 4-2-3-1. Ожидается, что действия нападающих и борьба в полузащите будут иметь решающее значение.

Ворота «Ливерпуля» будет защищать Алиссон Бекер. В защите сыграют Конор Брэдли, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк и Милош Керкез. Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер будут действовать в центре полузащиты. Доминик Собослаи, Флориан Вирц и Мохамед Салах поддержат атаки. Александер Исак выйдет на поле в качестве центрального нападающего команды.

В стартовый состав «Манчестер Сити» вошли Джанлуиджи Доннарумма, Натан Аке, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Матеус Нунес. Родри и Бернарду Силва действуют в центре. Жереми Доку, Фил Фоден и Савиньо сыграют на атакующих позициях. Эрлинг Холанд станет футболистом, расположенным ближе всего к воротам соперника.

Запасные игроки также могут повлиять на исход встречи. В составе «Ливерпуля» есть Джо Гомес, Ватару Эндо, Федерико Кьеза, Константинос Цимикас и Джереми Фримпонг. А у «Манчестер Сити» такие футболисты, как Матео Ковачич и Витор Рейс, имеют возможность выйти на замену.

Теперь осталось понаблюдать за действиями команд на поле. «Ливерпуль» может попытаться развивать свои атаки через Салаха и Вирца, а «Манчестер Сити» постарается создать возможности для взятия ворот для Холанда.

Следите за матчем между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в текстовой онлайн-трансляции вместе с нами на этой странице. С начала и до окончания матча мы будем оперативно освещать голы, опасные атаки, решения судей и изменения в счете.

ЛиверпульМанчестер СитиАПЛФлориан ВирцЭрлинг Холанд
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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