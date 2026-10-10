Международные дни ФИФА подошли к концу, клубный футбол возвращается, и Английская Премьер-лига сразу же продолжится центральным противостоянием. Лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити», еще не потерявший ни одного очка в новом сезоне, отправится на бескомпромиссный стадион «Энфилд», чтобы помериться силами со своим принципиальным соперником «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы.

Этот поединок станет не только первой очной встречей для обоих тренеров во главе их новых команд, но и настоящим испытанием для манкунианцев, оказавшихся в водовороте финансовых скандалов. Психологическое давление вокруг команды достигло наивысшей точки после того, как независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил.

Финансовый кризис и трансферные слухи вокруг Хусанова

В то время как будущее клуба остается туманным, ряд европейских грандов нацелился на звезд манкунианцев:

Интерес грандов к Хусанову: Появились сообщения о том, что клубы «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут» проявляют серьезный интерес к молодому узбекскому защитнику Абдукодиру Хусанову;

Командное давление: Подобные трансферные слухи бушуют практически вокруг каждого лидера «Китй», мешая игрокам сосредоточиться на поле;

Оружие ротации Марески: Будучи универсальным защитником, Хусанов вполне может получить место в основном составе в рамках защитной тактики тренера, однако благодаря стабильности в последних матчах он рассматривается как важнейшая резервная сила, способная закрыть любую точку обороны.

Анализ «Китй Кстра»: в каком составе «горожане» выйдут на поле?

Эксперты авторитетного портала китйкстра.ко.ук, подробно освещающего деятельность «Манчестер Сити», составили ожидаемую стартовую 11-ку на матч против «Ливерпуль»:

Вратарская линия — Джанлуиджи Доннарумма: Итальянский голкипер вернулся в отличной форме, продемонстрировав сейвы в матчах за сборную против Франции и Турции;

Линия обороны — Нунеш, Диаш, Гехи и Гвардиол: Матеус Нунеш оправился от травмы и возвращается в основной состав; Капитан Рубен Диаш возглавит центр защиты после четырех побед в составе сборной Португалии; Марк Гехи стал оплотом обороны с момента своего январского приобретения; На левом фланге сыграет успешно начавший сезон Йошко Гвардиол;

Центр полузащиты — Андерсон, Фернандес и Шерки: Эллиот Андерсон, ставший ключевой фигурой после ухода Родри, является одним из лидеров лиги по преодоленной дистанции и проникающим передачам; Рекордный трансфер Энсо Фернандес будет контролировать мяч в центре; Француз Раян Шерки демонстрирует феноменальную результативность, записав на свой счет 6 голов и 6 ассистов в 7 матчах за клуб;

Атакующее трио — Семеньо, Холанд и Ндиайе: Антуан Семеньо, залечивший легкое повреждение голеностопа, возвращается в строй (2 гола и 3 ассиста в 5 матчах); Илиман Ндиайе станет основным вингером вместо набирающего форму после травмы Жереми Доку; А в центре на поле выйдет злой гений «Ливерпуль» — норвежский бомбардир Эрлинг Холанд , забивший 8 голов в 11 матчах против «красных».



Заявка на матч и ориентировочные списки

Основной состав «Манчестер Сити» (предположительный): Доннарумма — Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол — Андерсон, Фернандес, Шерки — Семеньо, Холанд, Ндиайе.

Скамейка запасных: Рулли, Льюис, Абдукодир Хусанов, Аит-Нури, О'Райли, Ковачич, Буадди, Доку, Аллан.

Продолжит ли «Манчестер Сити» свое победное шествие на «Энфилде», или команда Ираолы сможет остановить чемпиона, оказавшегося в тисках финансовых проблем — все ответы станут известны в воскресный вечер.