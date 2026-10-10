Предположительный состав «Манчестер Сити» на матч против «Ливерпуль» — выйдет ли Хусанов на поле?

·13·Спорт
Предположительный состав «Манчестер Сити» на матч против «Ливерпуль» — выйдет ли Хусанов на поле?

Международные дни ФИФА подошли к концу, клубный футбол возвращается, и Английская Премьер-лига сразу же продолжится центральным противостоянием. Лидер турнирной таблицы «Манчестер Сити», еще не потерявший ни одного очка в новом сезоне, отправится на бескомпромиссный стадион «Энфилд», чтобы помериться силами со своим принципиальным соперником «Ливерпуль» под руководством Андони Ираолы.

Этот поединок станет не только первой очной встречей для обоих тренеров во главе их новых команд, но и настоящим испытанием для манкунианцев, оказавшихся в водовороте финансовых скандалов. Психологическое давление вокруг команды достигло наивысшей точки после того, как независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил.

Финансовый кризис и трансферные слухи вокруг Хусанова

В то время как будущее клуба остается туманным, ряд европейских грандов нацелился на звезд манкунианцев:

  • Интерес грандов к Хусанову: Появились сообщения о том, что клубы «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут» проявляют серьезный интерес к молодому узбекскому защитнику Абдукодиру Хусанову;

  • Командное давление: Подобные трансферные слухи бушуют практически вокруг каждого лидера «Китй», мешая игрокам сосредоточиться на поле;

  • Оружие ротации Марески: Будучи универсальным защитником, Хусанов вполне может получить место в основном составе в рамках защитной тактики тренера, однако благодаря стабильности в последних матчах он рассматривается как важнейшая резервная сила, способная закрыть любую точку обороны.

Анализ «Китй Кстра»: в каком составе «горожане» выйдут на поле?

Эксперты авторитетного портала китйкстра.ко.ук, подробно освещающего деятельность «Манчестер Сити», составили ожидаемую стартовую 11-ку на матч против «Ливерпуль»:

  • Вратарская линия — Джанлуиджи Доннарумма: Итальянский голкипер вернулся в отличной форме, продемонстрировав сейвы в матчах за сборную против Франции и Турции;

  • Линия обороны — Нунеш, Диаш, Гехи и Гвардиол:

    • Матеус Нунеш оправился от травмы и возвращается в основной состав;

    • Капитан Рубен Диаш возглавит центр защиты после четырех побед в составе сборной Португалии;

    • Марк Гехи стал оплотом обороны с момента своего январского приобретения;

    • На левом фланге сыграет успешно начавший сезон Йошко Гвардиол;

  • Центр полузащиты — Андерсон, Фернандес и Шерки:

    • Эллиот Андерсон, ставший ключевой фигурой после ухода Родри, является одним из лидеров лиги по преодоленной дистанции и проникающим передачам;

    • Рекордный трансфер Энсо Фернандес будет контролировать мяч в центре;

    • Француз Раян Шерки демонстрирует феноменальную результативность, записав на свой счет 6 голов и 6 ассистов в 7 матчах за клуб;

  • Атакующее трио — Семеньо, Холанд и Ндиайе:

    • Антуан Семеньо, залечивший легкое повреждение голеностопа, возвращается в строй (2 гола и 3 ассиста в 5 матчах);

    • Илиман Ндиайе станет основным вингером вместо набирающего форму после травмы Жереми Доку;

    • А в центре на поле выйдет злой гений «Ливерпуль» — норвежский бомбардир Эрлинг Холанд, забивший 8 голов в 11 матчах против «красных».

Заявка на матч и ориентировочные списки

  • Основной состав «Манчестер Сити» (предположительный):

    Доннарумма — Нунеш, Диаш, Гехи, Гвардиол — Андерсон, Фернандес, Шерки — Семеньо, Холанд, Ндиайе.

  • Скамейка запасных:

    Рулли, Льюис, Абдукодир Хусанов, Аит-Нури, О'Райли, Ковачич, Буадди, Доку, Аллан.

Продолжит ли «Манчестер Сити» свое победное шествие на «Энфилде», или команда Ираолы сможет остановить чемпиона, оказавшегося в тисках финансовых проблем — все ответы станут известны в воскресный вечер.

Manchester CityLiverpoolАбдукодир ХусановМатч Manchester City-Liverpool
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом постсоветского пространства в АПЛАбдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом постсоветского пространства в АПЛ8 октября 07:11«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника2 октября 10:42«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью«Челси» начал действовать по Хусанову: Алонсо сделал узбекского защитника главной целью30 сентября 20:27Стала известна главная причина перехода Абдукодыра Ҳусанова в «Манчестер Сити»Стала известна главная причина перехода Абдукодыра Ҳусанова в «Манчестер Сити»26 сентября 16:01«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном25 сентября 21:43«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове22 сентября 00:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»