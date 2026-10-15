Рузикул Бердыев поставил точку в вопросе о поражении от «Аль-Вахды» и шумихе вокруг Нематова

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Рузикул Бердыев поставил точку в вопросе о поражении от «Аль-Вахды» и шумихе вокруг Нематова

В рамках Лиги чемпионов АФК-2 каршинский «Насаф» принимал на своем поле эмиратский клуб «Аль-Вахда» и обидно уступил со счетом 1:2. Матч выдался богатым на драматичные события, особенно пенальти в исполнении вратаря Абдувохида Нематова и последовавший за ним пропущенный гол.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев подробно и открыто ответил на острые вопросы журналистов.

«В двух таймах мы увидели две разные команды»

Рузикул Бердыев назвал главным отличием в матче и основным недостатком команды излишнее волнение в первом тайме:

  • Ошибки в первом тайме: «Первый тайм мы провели плохо, дали шанс сопернику. У ребят чувствовалось непонятное волнение, и именно из-за этого мы теряли мяч в простых ситуациях, пропустив два гола;

  • Изменения во втором тайме: При счете 0:2 ребята преодолели психологический барьер, стали действовать свободнее, создали много моментов. Судя по нашей сегодняшней игре, мы абсолютно не заслуживали поражения;

  • Спешка и решения: Из-за волнения и спешки в некоторых стандартных ситуациях были приняты неверные решения. Например, в эпизоде, когда Зафармурад ворвался в штрафную, он должен был бить сам, но предпочел отдать пас. В такие моменты от нас отвернулась и удача».

В чем причина оставления в запасе Бобура и Сардора?

Журналисты также затронули тему того, почему лидеры команды — Сардор Бахромов и Бовур Абдухоликов, которых привыкли видеть в основном составе, вышли на поле лишь во втором тайме:

  • Сардору дали отдых: Было решено дать ему немного отдохнуть из-за участия во многих матчах и того, что Мурод также вернулся в строй;

  • Сигнал нападающему: Место в запасе было выбрано, исходя из эффективности Бобура в последних матчах. По мнению главного тренера, если нападающий не выполняет свои обязанности до конца, изменения в составе — это естественное явление.

Почему пенальти бил Нематов? Последствия рискованного шага

Самая жаркая часть пресс-конференции была связана с тем, что 11-метровый штрафной удар исполнил вратарь команды Абдувохид Нематов:

  • Неожиданная инициатива: «У нас пенальти всегда бьет Шароф Мухитдинов, он отрабатывает это и на тренировках. Я тоже думал, что раз мяч установил Шароф, то бить будет он. Но почему-то мяч забрал Вахид и пробил. Для нас самих это было немного непонятно;

  • Большой риск: Конечно, то, что вратарь покидает свои ворота и идет бить — это огромный риск. Если бы был гол, все выглядело бы правильно. Однако после того, как мяч отскочил, гол в наши ворота стал горьким последствием этого риска. Это было решение, принятое игроками на поле между собой, и мы спросим с них об этом».

Критика в соцсетях: «Это не проблема Вахида»

На то, что в социальных сетях Нематова называют главным виновником поражения и оказывают на него давление, Бердыев ответил жестко и твердо:

  • Внимание к комментариям: «Футболисты не живут комментариями в сети. Если обращать на них внимание, можно сломаться психологически;

  • Полное доверие: Абдувохид — парень, способный выдержать психологическое давление. Он приносил победы нашей команде в самых важных матчах, внес несравненный вклад в завоевание нами трофеев. С нашей стороны никакого давления на него не будет;

  • Твердая позиция: Если кто-то пишет негативные комментарии об Абдувохиде или он кому-то не нравится — это личная проблема этого человека. Это не проблема ни нашего вратаря, ни “Насафа”», — подытожил специалист.

Лига чемпионов АФК-2НасафАль-ВахдаАбдувохид Нематов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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