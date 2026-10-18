7 побед подряд: Энцо Mareska установил историческое достижение с «Manchester City»
В Английской премьер-лиге (АПЛ) установлен абсолютно новый рекорд. Главный тренер «Manchester City» Энцо Мареска стал первым специалистом в истории лиги, выигравшим все свои первые 7 официальных матчей у руля новой команды.
Об этом сообщило авторитетное издание Squawka, специализирующееся на футбольной статистике и аналитике, на своей официальной странице.
7 матчей, 7 побед: Детали победной серии
Под руководством итальянского специалиста «горожане» уже на старте сезона обыграли самых сложных соперников:
Волевая победа над «Борнмутом» со счетом 2:1;
В ворота «Кристал Пэлас» было забито 4 мяча (4:1);
Трудный успех на выезде против «Ковентри Сити» (1:0);
В манкунианском дерби был повержен принципиальный соперник «Manchester United» (1:0);
В богатом на голы матче был обыгран «Сандерленд» (5:3);
Главный конкурент в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» — был разгромлен со счетом 3:0;
В последнем туре был повержен неуступчивый «Ипсвич Таун» со счетом 3:2.
Единственная команда в АПЛ, не потерпевшая ни одного поражения
Демонстрирующие стабильную игру с начала сезона «горожане» имеют абсолютное преимущество в турнирной таблице:
Стопроцентный результат (21 очко): Команда, набравшая максимальное количество очков (21) после 7 туров, лидирует в Премьер-лиге;
Единственный клуб без поражений: «Manchester City» сохраняет статус единственного клуба в текущем сезоне АПЛ, который еще ни разу не терял очки и вообще не проигрывал;
Очередное испытание: Свой следующий матч команда проведет 24 октября на выезде против опасного соперника под руководством Унаи Эмери — «Астон Виллы».
Быстрая адаптация Энцо Марески к клубу и установление столь рекордной серии наглядно показывают, что он является главным фаворитом на главный трофей в конце сезона.
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