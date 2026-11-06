12 очков в 4 играх: «Борнмут» проявил характер в Чехии и стал лидером Лиги Европы

·61·Спорт
12 очков в 4 играх: «Борнмут» проявил характер в Чехии и стал лидером Лиги Европы
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  • Английский клуб «Борнмут» одержал волевую победу над «Спарта» в Праге со счетом 3:1 и стал единолижным лидером турнирной таблицы Лиги Европы с 12 очками.
  • В Лондоне команда «Кристал Пэлас» отыграла ничью с «Хоффенхайм» благодаря голу Даити Камады на 90-й минуте и спаслась от поражения.
  • В матче, прошедшем в Сан-Себастьяне, клубы «Реал Сосиедад» и «Лайон» разыграли ничью со счетом 1:1.

В рамках 4-го тура Лиги Европы УЕФА прошел ряд напряженных и бескомпромиссных встреч. Вчерашние матчи континентального первенства запомнились неожиданными результатами, драматичными голами на последних минутах и резкими изменениями в турнирной таблице.

Английский клуб «Борнмут» одержал волевую победу в Праге и со 100-процентным результатом возглавил турнирную таблицу, а в Лондоне «Кристал Пэлас» спасся от поражения в компенсированное арбитром время.

«Борнмут» не останавливается: 12 очков в 4 играх и 1-е место

Один из самых ярких результатов тура был зафиксирован в столице Чехии, Праге:

  • Волевой камбэк: Местная «Спарта» вышла вперед на 35-й минуте благодаря голу Сингате. Однако во втором тайме английский клуб полностью взял игру под свой контроль;

  • Три удара во втором тайме: На 57-й минуте Адамс восстановил равновесие, на 81-й минуте Эванилсон, а на 90-й минуте Райан поразили ворота соперника, принеся «Борнмуту» уверенную победу со счетом 3:1;

  • Абсолютное лидерство: Выиграв все 4 матча и набрав максимальные 12 очков, подопечные Андони Ираолы единолично занимают 1-ю строчку в общей таблице Лиги Европы.

Лондонская драма: Камада спас от поражения на 90-й минуте

Встреча на лондонском стадионе «Селхерст Парк» выдалась крайне тяжелой для хозяев:

  • Быстрый гол: Немецкий клуб «Хоффенхайм» открыл счет уже на 7-й минуте точным ударом Прасса (0:1);

  • Спасение на последней минуте: Когда основное время матча подходило к концу, на 90-й минуте японский полузащитник Даити Камада поразил ворота соперника и спас «Кристал Пэлас» от неминуемого поражения (1:1);

  • Положение в таблице: Эта ничья позволила английскому клубу остаться на 22-м месте с 4 очками.

Боевая ничья в Сан-Себастьяне: «Реал Сосьедад» и «Лион» разошлись миром

В одном из центральных матчей, прошедших в Испании, стороны выбрали путь компромисса:

  • Ответ Оскарссона: В составе хозяев на 28-й минуте счет открыл исландский талант Орри Оскарссон;

  • Гол Толиссо: В начале второго тайма, на 54-й минуте, опытный полузащитник французов Корентен Толиссо забил ответный мяч, установив окончательный счет на табло 1:1;

  • Распределение очков: После ничьей «Лион» с 7 очками расположился на 8-й строчке турнирной таблицы, а баски набрали 5 очков и идут на 18-м месте.

Протоколы матчей: Лига Европы УЕФА, 4-й тур

  • «Спарта» (Чехия) — «Борнмут» (Англия) 1:3

    • Голы: Сингате (35) — Адамс (57), Эванилсон (81), Райан (90).

  • «Кристал Пэлас» (Англия) — «Хоффенхайм» (Германия) 1:1

    • Голы: Камада (90) — Прасс (7).

  • «Реал Сосьедад» (Испания) — «Лион» (Франция) 1:1

    • Голы: Оскарссон (28) — Толиссо (54).

Лига Европы УЕФАБорнмутКристал ПэласРеал Сосьедад
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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