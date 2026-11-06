12 очков в 4 играх: «Борнмут» проявил характер в Чехии и стал лидером Лиги Европы

В рамках 4-го тура Лиги Европы УЕФА прошел ряд напряженных и бескомпромиссных встреч. Вчерашние матчи континентального первенства запомнились неожиданными результатами, драматичными голами на последних минутах и резкими изменениями в турнирной таблице.

Английский клуб «Борнмут» одержал волевую победу в Праге и со 100-процентным результатом возглавил турнирную таблицу, а в Лондоне «Кристал Пэлас» спасся от поражения в компенсированное арбитром время.

«Борнмут» не останавливается: 12 очков в 4 играх и 1-е место

Один из самых ярких результатов тура был зафиксирован в столице Чехии, Праге:

Волевой камбэк: Местная «Спарта» вышла вперед на 35-й минуте благодаря голу Сингате. Однако во втором тайме английский клуб полностью взял игру под свой контроль;

Три удара во втором тайме: На 57-й минуте Адамс восстановил равновесие, на 81-й минуте Эванилсон, а на 90-й минуте Райан поразили ворота соперника, принеся «Борнмуту» уверенную победу со счетом 3:1;

Абсолютное лидерство: Выиграв все 4 матча и набрав максимальные 12 очков, подопечные Андони Ираолы единолично занимают 1-ю строчку в общей таблице Лиги Европы.

Лондонская драма: Камада спас от поражения на 90-й минуте

Встреча на лондонском стадионе «Селхерст Парк» выдалась крайне тяжелой для хозяев:

Быстрый гол: Немецкий клуб «Хоффенхайм» открыл счет уже на 7-й минуте точным ударом Прасса (0:1);

Спасение на последней минуте: Когда основное время матча подходило к концу, на 90-й минуте японский полузащитник Даити Камада поразил ворота соперника и спас «Кристал Пэлас» от неминуемого поражения (1:1);

Положение в таблице: Эта ничья позволила английскому клубу остаться на 22-м месте с 4 очками.

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В одном из центральных матчей, прошедших в Испании, стороны выбрали путь компромисса:

Ответ Оскарссона: В составе хозяев на 28-й минуте счет открыл исландский талант Орри Оскарссон;

Гол Толиссо: В начале второго тайма, на 54-й минуте, опытный полузащитник французов Корентен Толиссо забил ответный мяч, установив окончательный счет на табло 1:1;

Распределение очков: После ничьей «Лион» с 7 очками расположился на 8-й строчке турнирной таблицы, а баски набрали 5 очков и идут на 18-м месте.

Протоколы матчей: Лига Европы УЕФА, 4-й тур