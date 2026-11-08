Битва за чемпионство в Мадриде: Атлетико и Барселона сойдутся в борьбе за лидерство

В 12-м туре испанской Ла Лиги состоится один из самых ожидаемых и бескомпромиссных матчей сезона. Два гранда, занимающие 1-ю и 2-ю строчки турнирной таблицы и ведущие основную гонку за чемпионство — мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» — выяснят отношения между собой.

Этот центральный матч, который может решить судьбу лидерства в турнирной таблице, пройдет на роскошном стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Когда и во сколько начнется игра?

Основные детали центрального противостояния:

Дата и время: Матч состоится сегодня, 8 ноября, и начнется в ночь на 9 ноября по ташкентскому времени в 01:00 ;

Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид);

Главный судья: Встречу обслужит судейская бригада во главе с опытным арбитром Хавьером Альберолой Рохасом.

Последние 5 матчей: бескомпромиссная борьба и преимущество «Барсы»

Последние противостояния между командами всегда были напряженными, богатыми на неожиданные результаты и голы. В последних 5 официальных матчах «Барселона» одержала 3 победы, а «Атлетико» — 2:

14 апреля 2026 г. | Лига чемпионов, четвертьфинал (ответный матч): «Атлетико» — «Барселона» 1:2; 8 апреля 2026 г. | Лига чемпионов, четвертьфинал (первый матч): «Барселона» — «Атлетико» 0:2; 4 апреля 2026 г. | Ла Лига, 30-й тур: «Атлетико» — «Барселона» 1:2; 3 марта 2026 г. | Кубок Испании, полуфинал (ответный матч): «Барселона» — «Атлетико» 3:0; 12 февраля 2026 г. | Кубок Испании, полуфинал (первый матч): «Атлетико» — «Барселона» 4:0.

Битва за 1-е место: чего ожидать?

Сегодняшний матч — это не просто борьба за три очка, а психологический удар на пути к чемпионскому кубку Ла Лиги. Разрыв между клубами, идущими бок о бок в турнирной таблице, минимален, и победа на «Сивитас Метрополитано» позволит победителю выйти в единоличные лидеры чемпионата.