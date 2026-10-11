«Интер» разгромил «Парму» и вышел в лидеры Серии А

В рамках 6-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принял на своем поле «Парму» и добился уверенной крупной победы со счетом 3:0. Хозяева поля решили исход встречи еще в середине первого тайма, не оставив сопернику никаких шансов.

Высокий темп и мастерство, продемонстрированные подопечными Кристиана Киву, принесли команде очередные 3 очка и вывели их на вершину турнирной таблицы.

Хроника голов и 31-минутный прессинг в первом тайме

«Нерадзурри» начали встречу бурно, эффективно завершая каждую опасную атаку:

Быстрый старт от Сучича (13-я минута): Захватив инициативу с первых минут, миланцы открыли счет на 13-й минуте благодаря точному удару Петара Сучича;

Хладнокровие Чалханоглу (18-я минута): Всего пять минут спустя «Интер» получил право на пенальти, и Хакан Чалханоглу безупречно реализовал 11-метровый удар, укрепив преимущество;

Итоговая точка от Тюрама (31-я минута): Продолжая атаковать, хозяева забили третий мяч усилиями Маркуса Тюрама на 31-й минуте, фактически сняв вопросы о победителе. Во втором тайме тренерский штаб решил дать отдых ряду ключевых лидеров.

Турнирная таблица: «Интер» на вершине состязания

Этот крупный результат изменил расстановку сил в гонке за лидерство в Серии А:

«Интер» (1-е место): После уверенной победы команда Кристиана Киву довела количество своих очков до 16 , став единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата;

Положение «Пармы»: Гости, потерпевшие крупное поражение на выезде, остались на 14-й строчке.

Протокол матча и составы