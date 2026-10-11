«Интер» разгромил «Парму» и вышел в лидеры Серии А
В рамках 6-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принял на своем поле «Парму» и добился уверенной крупной победы со счетом 3:0. Хозяева поля решили исход встречи еще в середине первого тайма, не оставив сопернику никаких шансов.
Высокий темп и мастерство, продемонстрированные подопечными Кристиана Киву, принесли команде очередные 3 очка и вывели их на вершину турнирной таблицы.
Хроника голов и 31-минутный прессинг в первом тайме
«Нерадзурри» начали встречу бурно, эффективно завершая каждую опасную атаку:
Быстрый старт от Сучича (13-я минута): Захватив инициативу с первых минут, миланцы открыли счет на 13-й минуте благодаря точному удару Петара Сучича;
Хладнокровие Чалханоглу (18-я минута): Всего пять минут спустя «Интер» получил право на пенальти, и Хакан Чалханоглу безупречно реализовал 11-метровый удар, укрепив преимущество;
Итоговая точка от Тюрама (31-я минута): Продолжая атаковать, хозяева забили третий мяч усилиями Маркуса Тюрама на 31-й минуте, фактически сняв вопросы о победителе. Во втором тайме тренерский штаб решил дать отдых ряду ключевых лидеров.
Турнирная таблица: «Интер» на вершине состязания
Этот крупный результат изменил расстановку сил в гонке за лидерство в Серии А:
«Интер» (1-е место): После уверенной победы команда Кристиана Киву довела количество своих очков до 16, став единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата;
Положение «Пармы»: Гости, потерпевшие крупное поражение на выезде, остались на 14-й строчке.
Протокол матча и составы
Серия А. 6-й тур
«Интер» — «Парма» 3:0
Голы: Сучич (13), Чалханоглу (18 пен.), Тюрам (31).
«Интер»: Мартинес, Павар, Биссек, Карлос Аугусто, Диуф (Спенс, 74), Сучич, Чалханоглу (Станкович, 61), Мхитарян, Димарко, (Луис Энрике, 73), Эспозито (Бонни, 61), Тюрам (Лаутаро Мартинес, 61).
«Парма»: Корви, дель Прато, Тройло, Карлос, Валери, Кейта, Серро, Туре (Фриган, 84), Эльфеж (Ромеро, 62), Фаббиан (Лонтани, 62).
Миланцы продемонстрировали стабильную игру и в очередной раз доказали, что являются серьезным фаворитом в борьбе за Скудетто.
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