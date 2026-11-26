Спортинг — Манчестер Юнайтед: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Спортинг — Манчестер Юнайтед. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Спортинг»: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араухо М., 4. Андерсен С., 5. Альтимира С., 77. Думбия И., 10. Катаму Ж., 97. Суарес Л., 31. Луис Гильерме.
Запасные «Спортинг»: 55. Ба И., 28. Дерри Дж., 41. Диего Каллай, 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 19. Иранкунда Н., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 8. Симоэш Ж., 13. Ваяннидис Г., 17. Саласар Р.
Главный тренер «Спортинг»: Фонсека П.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Л., 16. Диалло А., 37. Майну К., 18. Тилеманс Ю., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 11. Зиркзее Дж.
Запасные «Манчестер Юнайтед»: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 2. Далот Д., 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 13. Доргу П., 22. Хитон Т., 26. Хевен А., 31. Лейси Ш., 7. Маунт М., 23. Шоу Л.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Почеттино М.
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