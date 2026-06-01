В России изобрели космический «клей» для электроники

·77·Технологии
В России изобрели космический «клей» для электроники
Аудиоверсия

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разработал серебряную нанопасту для монтажа кристаллов методом спекания. Ключевой особенностью этой технологии является соединение материалов под давлением, что, в отличие от традиционной пайки, предотвращает образование пустот в соединении. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Новая разработка обеспечивает высокую тепло- и электропроводность, а также обладает способностью выдерживать экстремальные температуры и резкие термоциклы. По данным разработчиков, паста позволяет проводить монтажные работы при температуре 200–250 °C. При этом готовые соединения демонстрируют значительно более высокую термическую стойкость, чем классические припои.

Одной из важных характеристик материала является его радиационная стойкость, что крайне важно для космической аппаратуры. Созданием нанопасты занималось Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ). В ходе предварительных испытаний состав показал высокие рабочие показатели, включая теплопроводность до 170 Вт/м*К.

РоссияТехнологииКосмосЭлектроникаНанопаста
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Boeing 787 Дреамлинер появится в России через 7–10 летСегодня, 12:30ВКонтакте перешла на новую архитектуру: скорость сайта значительно вырослаСегодня, 12:25Новая уязвимость позволяет сайтам отслеживать пользователей через ССДСегодня, 11:57Обновленная память ChatGPT и ее психологические рискиСегодня, 11:30Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026Сегодня, 11:29Собственный литограф для 130-нм чипов появится в России в 2027 годуСегодня, 10:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Как отключить новую функцию Инстантс в Instagram