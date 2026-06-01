В России изобрели космический «клей» для электроники

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разработал серебряную нанопасту для монтажа кристаллов методом спекания. Ключевой особенностью этой технологии является соединение материалов под давлением, что, в отличие от традиционной пайки, предотвращает образование пустот в соединении. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Новая разработка обеспечивает высокую тепло- и электропроводность, а также обладает способностью выдерживать экстремальные температуры и резкие термоциклы. По данным разработчиков, паста позволяет проводить монтажные работы при температуре 200–250 °C. При этом готовые соединения демонстрируют значительно более высокую термическую стойкость, чем классические припои.

Одной из важных характеристик материала является его радиационная стойкость, что крайне важно для космической аппаратуры. Созданием нанопасты занималось Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ). В ходе предварительных испытаний состав показал высокие рабочие показатели, включая теплопроводность до 170 Вт/м*К.