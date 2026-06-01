Революция в аккумуляторных технологиях: ЭлектролйтеГПТ создает новые формулы за секунды

·58·Технологии
Революция в аккумуляторных технологиях: ЭлектролйтеГПТ создает новые формулы за секунды
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Исследователи из Школы молекулярной инженерии Притцкера при Чикагском университете разработали новую модель искусственного интеллекта под названием ЭлектролйтеГПТ. Эта технология способна не просто выбирать отдельные химические компоненты для аккумуляторов, но и создавать готовые формулы электролитов. Электролиты являются одним из ключевых элементов современных батарей, и их состав напрямую влияет на емкость, скорость зарядки и безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Разработка новых электролитов считается одной из самых сложных задач в материаловедении, поскольку количество потенциальных молекул превышает 10⁷⁰. В отличие от существующих решений, модель ЭлектролйтеГПТ предлагает готовые рецепты, включающие концентрацию компонентов и пропорции смешивания. Этот процесс происходит в несколько раз быстрее, чем при традиционных лабораторных исследованиях.

Группа под руководством профессора Чибуэзе Аманчукву провела лабораторные испытания рекомендаций нейросети. Результаты показали, что некоторые составы, предложенные искусственным интеллектом, по своим характеристикам могут конкурировать с решениями в самых передовых литий-металлических аккумуляторах. Это доказывает, что искусственный интеллект способен работать на уровне опытных специалистов по дизайну материалов.

В процессе обучения системы ученые сформировали специальную базу данных. На начальном этапе модель опиралась на фармацевтические данные и предлагала молекулы медицинского назначения. Однако после переобучения на соединениях, относящихся только к электролитам, ЭлектролйтеГПТ начала создавать химически стабильные и полезные для батарей составы.

В настоящее время все предложения искусственного интеллекта проходят лабораторную проверку. Тем не менее, ЭлектролйтеГПТ анализирует новые варианты материалов гораздо быстрее человека. Ожидается, что эта технология значительно ускорит создание более эффективных аккумуляторов для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии в будущем.

ElectrolyteGPTИскусственный ИнтеллектАккумуляторТехнологииЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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