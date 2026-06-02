ВКонтакте запустила расширенную статистику и рекламные инструменты для личных профилей

Социальная сеть ВКонтакте представила важное обновление для личных профилей. Теперь пользователи могут анализировать эффективность своего контента и запускать рекламные кампании для привлечения новой аудитории прямо из профиля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В разделе статистики авторы получили доступ к подробным данным об охватах, взаимодействиях с публикациями и действиях друзей. Информация представлена как в общем виде, так и отдельно для каждого типа контента — постов, клипов, историй и видео.

Одним из главных нововведений стала интеграция функции управления рекламой непосредственно из личного профиля. Теперь под каждым постом и клипом появилась кнопка «Продвигать». Также в меню профиля добавлен раздел, ведущий в упрощенный кабинет платформы VK Реклама.

Для запуска рекламной кампании пользователю достаточно указать цель (привлечение подписчиков, продвижение поста или переход на сайт), аудиторию и бюджет. На данный момент эти функции доступны для подтвержденных аккаунтов (с серой галочкой) и при включенной двухфакторной аутентификации.

Инструменты продвижения сейчас доступны в мобильном приложении ВКонтакте, а кнопка рекламы под постами отображается в профилях с более чем 3 000 подписчиков. Ожидается, что в веб-версии платформы эти возможности появятся позже.