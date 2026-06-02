Россия анонсировала лунную программу до 2036 года
Россия определила новые планы по своей лунной программе на ближайшее десятилетие. Согласно презентации научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, запуск миссии «Луна-31» запланирован на 2035 год. В рамках этого проекта на естественный спутник Земли будет отправлен посадочный аппарат для изучения самых загадочных и уникальных регионов Луны. Об этом сообщает портал Ixbt.com.
Согласно программе, в 2033 году тяжелый луноход «Луна-30» исследует приполярные районы, а в 2035 году стартует миссия «Луна-31». В 2036 году планируется запуск следующего посадочного аппарата, специализирующегося на астрономии, ресурсах и биологических исследованиях. Эти миссии станут логическим продолжением серии российских лунных экспедиций.
Ранее планировалась реализация проектов «Луна-26» и «Луна-27». Орбитальная станция «Луна-26» сначала будет работать на высоте 60–80 км, а затем станет ретранслятором данных. Миссия «Луна-27» имеет решающее значение для тестирования технологий высокоточной безопасной посадки и проведения исследований в полярных регионах.
В то же время развивается международное сотрудничество. В мае 2025 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной лунной станции. Этот проект позволит протестировать технологии долгосрочной беспилотной работы для обеспечения будущего присутствия человека на Луне.
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