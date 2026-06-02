Россия анонсировала лунную программу до 2036 года

·86·Технологии
Россия анонсировала лунную программу до 2036 года
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Россия определила новые планы по своей лунной программе на ближайшее десятилетие. Согласно презентации научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, запуск миссии «Луна-31» запланирован на 2035 год. В рамках этого проекта на естественный спутник Земли будет отправлен посадочный аппарат для изучения самых загадочных и уникальных регионов Луны. Об этом сообщает портал Ixbt.com.

Согласно программе, в 2033 году тяжелый луноход «Луна-30» исследует приполярные районы, а в 2035 году стартует миссия «Луна-31». В 2036 году планируется запуск следующего посадочного аппарата, специализирующегося на астрономии, ресурсах и биологических исследованиях. Эти миссии станут логическим продолжением серии российских лунных экспедиций.

Ранее планировалась реализация проектов «Луна-26» и «Луна-27». Орбитальная станция «Луна-26» сначала будет работать на высоте 60–80 км, а затем станет ретранслятором данных. Миссия «Луна-27» имеет решающее значение для тестирования технологий высокоточной безопасной посадки и проведения исследований в полярных регионах.

В то же время развивается международное сотрудничество. В мае 2025 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной лунной станции. Этот проект позволит протестировать технологии долгосрочной беспилотной работы для обеспечения будущего присутствия человека на Луне.

РоссияРоскосмосЛунаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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