SpaceX требует разблокировки смартфонов: 180-дневный срок

Компания SpaceX в сотрудничестве с Рурал Вирелесс Ассокиатион, НТКА и АКА Коннектс обратилась в Федеральную комиссию по связи США (ФКК) с просьбой ввести обязательную и автоматическую разблокировку мобильных устройств через 180 дней после активации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В трехстраничном документе подчеркивается, что автоматическая разблокировка мобильных устройств необходима для защиты выбора потребителей, стимулирования конкуренции и снижения затрат на рынке мобильных устройств. Это предложение последовало за аналогичным заявлением, направленным несколько недель назад тремя сенаторами-республиканцами.

В своем письме SpaceX отмечает, что 180-дневный период блокировки дает операторам достаточно времени для защиты от мошенничества и обеспечения того, чтобы устройства не использовались в преступных целях. Компания призывает ФКК ставить потребности потребителей и их семей выше возможностей крупных корпораций препятствовать конкуренции.

В настоящее время крупные операторы, такие как АТ&Т, Веризон и Т-Мобиле, часто блокируют телефоны для использования в своих сетях на срок до 36 месяцев. Это привязывает пользователя к одному оператору и не позволяет ему перейти на более выгодные тарифы.