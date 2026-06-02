Фокусед Энергй привлекла 240 млн долларов для технологии лазерного термоядерного синтеза

·38·Технологии
Фокусед Энергй привлекла 240 млн долларов для технологии лазерного термоядерного синтеза
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Немецкий стартап Фокусед Энергй привлек 240 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А. Это один из крупнейших раундов начального финансирования в области термоядерной энергетики, доведший общий объем частного капитала компании до 300 миллионов долларов. Кроме того, стартап получил гранты на сумму 200 миллионов долларов, что сделало его одним из наиболее финансируемых проектов в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Фокусед Энергй работает над реактором, который сжимает термоядерное топливо с помощью лазеров. Этот метод называется инерциальным удержанием и основан на опыте Натионал Игнитион Факилитй (НИФ) Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. НИФ на данный момент является единственным в мире центром управляемого термоядерного синтеза, который произвел больше энергии, чем было затрачено.

Чтобы упростить конструкцию, компания отказалась от сложных золотых цилиндров, используемых в НИФ, и применяет систему «прямого привода» (директ дриве). При таком подходе лазеры воздействуют непосредственно на топливную капсулу, что повышает эффективность реактора. Если НИФ совершает всего 400 лазерных выстрелов в год, то Фокусед Энергй планирует для коммерческих целей производить 10 выстрелов в секунду, то есть 864 000 в день.

В раунде инвестиций в качестве основного инвестора выступил немецкий энергетический гигант РВЭ. В процессе также приняли участие агентство инноваций СПРИНД и фонд Европейского инновационного совета. Фокусед Энергй планирует построить свою первую демонстрационную систему под названием Лигхтусе на территории бывшей атомной электростанции в Германии.

Рынок термоядерной энергетики в этом году находится в центре внимания инвесторов. Недавно Теа Энергй привлекла 100 миллионов долларов, а Инертиа Энтерприсес — 450 миллионов долларов. В этой конкурентной среде Фокусед Энергй стремится к лидерству благодаря своей лазерной технологии.

Focused EnergyТермоядерная ЭнергияЛазерные ТехнологииСтартапИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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