Бывший инженер Андурил привлек 42 млн долларов на производство композитных деталей

·53·Технологии
Бывший инженер Андурил привлек 42 млн долларов на производство композитных деталей
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Зак Икин протестировал идею своего нового стартапа вместе с Палмером Лаки, прежде чем представить её инвесторам. В 2024 году Икин покинул оборонную компанию Андурил, основанную Лаки, и создал предприятие по производству композитных материалов под названием Лаюп Партс. Основатели Андурил Брайан Шимпф и Мэтт Гримм дали ему советы по стратегии проекта и сторителлингу. Этот небольшой подготовительный курс принес свои плоды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Привлекший два года назад 9 миллионов долларов в качестве первых инвестиций, Икин во вторник объявил о сборе еще 42 миллионов долларов в рамках раунда серии А. В этом раунде, возглавляемом фондом Марлинспике, приняли участие Керберус Вентурес, Пинегрове Вентуре Партнерс, а также такие инвесторы, как Фундерс Фунд и Лукс Капитал. Для стартапа из Хантингтон-Бич, Калифорния, в котором работает всего 60 человек, это весьма значительная сумма.

Основная цель компании Лаюп Партс — сделать процесс заказа специальных деталей из углеродного волокна (карбона) или стекловолокна таким же простым и быстрым, как на платформе Amazon. Икин работает с композитными материалами почти двадцать лет. Он начал свою карьеру в команде Чип Ганасси Ракинг, а позже стал первым инженером компании Те Боринг Компанй, основанной Илоном Маском.

Работая в Андурил в 2021 году, Икин заметил, что в промышленном производстве происходит революция, но сфера композитов все еще отстает. Хотя такие стартапы, как СендКутСенд и Протолабс, резко сократили время доставки прототипов, для сложных композитных деталей подобного решения не существовало. Новые инвестиции будут направлены на увеличение штата сотрудников и переезд на более крупную производственную площадку в текущем году.

Layup PartsAndurilКомпозитыТехнологииИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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