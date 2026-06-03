Uber опубликовал список странных предметов, оставленных в роботакси

Компания Uber представила свой традиционный отчет «Лост & Фунд Индекс». За последние 10 лет список забытых пассажирами вещей отражает уникальную антропологическую картину общества. В этом году основное внимание уделено новому направлению — роботакси. По данным компании, за последний год в беспилотных автомобилях были забыты тысячи предметов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Среди вещей, оставленных в роботакси, помимо обычных смартфонов, кошельков и ключей, встречаются и неожиданные предметы. Например, набор вставных зубов, сумка с надписью «И Хеарт Хот Дадс», синяя кепка с надписью «Эмотионал Суппорт Хуман», игрушки Скуишмаллов и постер Чарли КсККс. Подобные случаи показывают, насколько популярными становятся роботакси в сети Uber.

В настоящее время Uber расширяет свой бизнес АВ (автономных транспортных средств). С запуском сервиса «Ваймо он Uber» в Остине в марте 2025 года эта отрасль вышла на новый этап. Кроме того, компания сотрудничает с такими партнерами, как Ваймо, Мотионал и Авриде, в таких городах, как Атланта, Лас-Вегас и Даллас. Даже при отсутствии водителя система возврата потерянных вещей работает эффективно.

Если пассажир что-то забыл в роботакси, процесс возврата аналогичен обычным поездкам: через приложение необходимо обратиться в службу поддержки. После обнаружения предмета пользователь может заказать доставку через Uber Куриер за 15 долларов или забрать его лично на складе АВ.

Uber планирует стать крупнейшим в мире оператором автономных поездок к 2029 году. Компания намерена запустить сервисы роботакси в 15 городах мира до конца года. Подразделение Uber Аутономус Солутионс предоставляет программное обеспечение и сервисные услуги для беспилотных грузовиков и роботов-курьеров.