Россия отказалась от проекта ракеты среднего класса «Ангара-А3»

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Россия отказалась от проекта ракеты среднего класса «Ангара-А3»
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Производство российской ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3» пока не планируется. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсантъ». Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, ранее вариант «Ангара-А3» рассматривался, однако в настоящее время основное внимание уделено ракете «Союз-5», которая уже совершила первый испытательный полёт. Семейство «Ангара» включает ракеты-носители лёгкого и тяжёлого классов и использует экологически чистые компоненты топлива.

Напомним, в 2021 году бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о возможном создании «Ангары-А3». Однако, как отметил Мантуров, сейчас этот проект не стоит на повестке дня.

Согласно планам, «Ангара-А3» должна была выводить на низкую околоземную орбиту 14–17 тонн полезной нагрузки и заменить известную украинскую ракету «Зенит». «Союз-5» же оснащён мощнейшим жидкостным двигателем РД-171 и обладает грузоподъёмностью до 18,5 тонн.

РоссияКосмосАнгара-А3Союз-5Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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