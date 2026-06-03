Россия отказалась от проекта ракеты среднего класса «Ангара-А3»

Производство российской ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3» пока не планируется. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсантъ». Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, ранее вариант «Ангара-А3» рассматривался, однако в настоящее время основное внимание уделено ракете «Союз-5», которая уже совершила первый испытательный полёт. Семейство «Ангара» включает ракеты-носители лёгкого и тяжёлого классов и использует экологически чистые компоненты топлива.

Напомним, в 2021 году бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о возможном создании «Ангары-А3». Однако, как отметил Мантуров, сейчас этот проект не стоит на повестке дня.

Согласно планам, «Ангара-А3» должна была выводить на низкую околоземную орбиту 14–17 тонн полезной нагрузки и заменить известную украинскую ракету «Зенит». «Союз-5» же оснащён мощнейшим жидкостным двигателем РД-171 и обладает грузоподъёмностью до 18,5 тонн.