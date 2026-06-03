Связь с космосом: в России усовершенствованы системы дальней связи

Специалисты Московского авиационного института завершили серию исследований, направленных на повышение надежности связи с космическими аппаратами в дальнем космосе. Эти разработки предназначены для межпланетных миссий, использующих электроракетные двигатели, которые могут создавать помехи бортовым системам связи. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Одним из ключевых решений проекта стало применение методов слепого разделения сигналов, включая анализ независимых компонент. Такой подход позволяет выделять полезный сигнал из шумов на основе статистических характеристик. Это критически важно для выполнения научно-технических задач аппаратами, работающими на расстоянии сотен миллионов километров от Земли.

Ученые также предложили новый метод использования ретрансляторов. Вместо размещения на строгих орбитах планируется выводить спутники-ретрансляторы с электроракетными двигателями на индивидуальные траектории, согласованные с маршрутом основного космического корабля. По мнению исследователей, это обеспечит стабильную связь на протяжении всего полета.

Полученные результаты создают новый технологический задел для реализации сложных межпланетных программ и расширяют возможности установления надежной связи на больших расстояниях. В настоящее время эти разработки переданы специализированным предприятиям ракетно-космической отрасли для практических испытаний.