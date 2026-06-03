Xiaomi 18 Pro: 6,4-дюймовый экран, батарея 7000 мА·ч и камеры 200 МП

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о будущем флагманском смартфоне. Согласно изданию Гизмочина и комментариям на странице источника, речь идет о модели Xiaomi 18 Pro. Ожидается, что устройство получит компактный дисплей диагональю около 6,4 дюйма. Экран будет иметь соотношение сторон 19,5:9, сверхтонкие рамки, плоскую поверхность и заметно скругленные углы. Разрешение изображения соответствует формату 2К. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Digital Chat Station, в серии Xiaomi 18 Pro дебютирует ряд эксклюзивных технологий. Помимо улучшенного экрана, в новой линейке ожидаются значительные изменения в возможностях фотосъемки, технологии аккумуляторов и общей аппаратной части. Одной из главных новинок станет двойная система камер на 200 мегапикселей.

Еще одна особенность смартфона связана с его источником питания. Сообщается, что устройство получит кремниевый аккумулятор нового поколения емкостью не менее 7000 мА·ч. Это обеспечит высокую автономность в компактном корпусе. Кроме того, по словам инсайдера Смарт Пикачу, Xiaomi рассматривает возможность использования настольных приложений на базе искусственного интеллекта на дополнительных экранах.

Эта функция может появиться не только в модели Xiaomi 18 Pro, но и на внешнем экране следующего складного смартфона компании — Xiaomi 18 Фолд. Официальная презентация серии Xiaomi 18 запланирована на осень 2026 года. Хотя компания пока не делала официальных заявлений по этому поводу, данный флагман уже вызывает большой интерес в технологическом сообществе.