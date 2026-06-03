Запущена крупнейшая в мире частная лазерная система

·55·Технологии
Запущена крупнейшая в мире частная лазерная система
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Стартап Кскимер Энергй в сфере термоядерной энергетики объявил в среду о запуске лазерной системы Фоеникс. Представители компании утверждают, что эта установка является крупнейшим частным лазером в мире. Проект Кскимер основан на экспериментах Натионал Игнитион Факилитй (НИФ), которая в 2022 году доказала возможность получения энергии в управляемой термоядерной реакции, превышающей затраченную. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Технология НИФ работает путем направления 192 лазерных лучей на небольшую топливную мишень. Энергия лазера сжимает мишень, вызывая слияние атомов и выделение энергии. Кскимер же ставит целью коммерциализацию этой концепции с помощью более мощных и простых лазеров. Согласно плану компании, две лазерные системы, генерирующие импульсы в микросекундах, будут сжимать топливо за наносекунды.

Система Фоеникс — важный шаг к будущей электростанции. В ней используется технология эксимерного усиления, применяемая при производстве полупроводников, но с гораздо более высокой мощностью. При полной мощности этот криптон-фторидный лазер генерирует 1 кДж энергии, а его сердечник имеет длину 38 метров. Хотя это рекордный показатель для частного сектора, для коммерческой станции требуется мощность более 12 МДж.

Кскимер Энергй планирует завершить создание прототипа к 2028 году, а к середине 2030-х годов построить свою первую коммерческую термоядерную электростанцию. В случае успешной реализации эта технология может обеспечить человечество практически неисчерпаемым и чистым источником энергии.

Xcimer EnergyPhoenix LaserТермоядерная ЭнергияТехнологииNIF
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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