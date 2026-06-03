На Солнце произошла вспышка высшего класса Кс: к Земле движется поток плазмы

В активной области Солнца 4455 зафиксирована мощная вспышка высшего класса Кс1.0. Это третье крупное событие за последнее время, которому предшествовали вспышки классов М9.3 и М7.7. По словам экспертов, в результате этих процессов в сторону Земли направлены огромные облака плазмы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным лаборатории Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, два утренних выброса плазмы движутся к Земле. Поскольку временной интервал между вспышками был коротким — около 5,5 часов, два облака могут объединиться в пути и превратиться в более крупную массу с двумя ядрами.

Такой сценарий значительно повышает вероятность воздействия на магнитосферу нашей планеты. Согласно текущим расчетам, «двойной удар» по Земле ожидается в ночь с четверга на пятницу. Первое плотное ядро предположительно достигнет Земли около 00:00 по ташкентскому времени, а второе — примерно в 04:00.

Согласно прогнозам, возможны магнитные бури уровня Г3–Г4, то есть сильные и очень сильные. Ученые отмечают, что траектория потока плазмы практически точна, а удар будет фронтальным. Хотя вероятность наблюдения полярного сияния в текущем сезоне низка, эксперты полностью этого не исключают.