В России создается прототип сверхзвукового пассажирского самолета

·56·Технологии
В России создается прототип сверхзвукового пассажирского самолета

В России ведется работа над прототипом сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, проект уже прошел этап расчетов и перешел в практическую фазу. Сейчас работы ведутся не на бумаге, а непосредственно над конструкцией и деталями, то есть «в железе». Над проектом совместно с ОАК работает ЦАГИ им. Жуковского.

По мнению экспертов, такие лайнеры в будущем могут вызвать большой интерес у авиакомпаний. По прогнозам, парк самолетов данного типа в будущем составит несколько десятков единиц. Основной спрос ожидается со стороны пассажиров бизнес- и первого класса.

Напомним, в апреле текущего года институт запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового самолета. Данная технология позволяет снизить звуковой удар и уровень шума вблизи аэропортов.

РоссияАвиацияТехнологииСамолетОАК
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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