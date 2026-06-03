В России создается прототип сверхзвукового пассажирского самолета

В России ведется работа над прототипом сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По его словам, проект уже прошел этап расчетов и перешел в практическую фазу. Сейчас работы ведутся не на бумаге, а непосредственно над конструкцией и деталями, то есть «в железе». Над проектом совместно с ОАК работает ЦАГИ им. Жуковского.

По мнению экспертов, такие лайнеры в будущем могут вызвать большой интерес у авиакомпаний. По прогнозам, парк самолетов данного типа в будущем составит несколько десятков единиц. Основной спрос ожидается со стороны пассажиров бизнес- и первого класса.

Напомним, в апреле текущего года институт запатентовал конструкцию перспективного сверхзвукового самолета. Данная технология позволяет снизить звуковой удар и уровень шума вблизи аэропортов.