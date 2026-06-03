Meta глобально запустила ИИ-агента для WhatsApp Бусинесс

·55·Технологии
Meta глобально запустила ИИ-агента для WhatsApp Бусинесс

На протяжении многих лет WhatsApp остается основным средством коммуникации для бизнеса любого масштаба по всему миру. Теперь Meta внедряет технологии искусственного интеллекта, чтобы превратить эту платформу в полноценный рабочий инструмент для малого и среднего бизнеса. В среду компания объявила о глобальном запуске бота поддержки клиентов под названием Meta Бусинесс Агент внутри WhatsApp. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Этот проект был представлен публике после почти двух лет тестирования в таких странах, как Индия и Мексика. По данным Meta, ИИ-агент может отвечать на вопросы клиентов, рекомендовать товары, назначать встречи, сортировать торговые запросы и при необходимости передавать диалог живому оператору. Кроме того, этот бот также запускается в системе Instagram ДМс.

В настоящее время компания тестирует функцию предоставления ежедневных отчетов и аналитики по чатам, состоявшимся в ночное время, через Бусинесс Агент. Эта возможность доступна для избранных аккаунтов на платформах WhatsApp Бусинесс, Instagram Pro, Мессенгер и Meta Бусинесс Суите. В будущем ожидается добавление таких функций, как проведение маркетинговых исследований, выделение характеристик продуктов и управление календарем пользователя.

Meta также разрабатывает платформу для создания специализированных агентов, интегрируемых с такими системами, как Shopify, Зендеск и Шопи, для крупных предприятий. Компания планирует взимать плату за использование этого ИИ-сервиса в рамках подписки WhatsApp Бусинесс Премиум. Представители крупного бизнеса будут оплачивать услуги агента в зависимости от количества использованных токенов.

MetaWhatsAppИскусственный ИнтеллектInstagramБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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