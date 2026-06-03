Космический дубль: SpaceX запускает две ракеты Falcon 9 за один день

Сегодня, 3 июня 2026 года, компания SpaceX планирует одновременный запуск двух ракет Falcon 9 со спутниками Starlink. Первый старт состоится в 13:02 по ташкентскому времени с мыса Канаверал во Флориде (СЛК-40). Эта ракета выведет на низкую околоземную орбиту 29 спутников. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Второй запуск намечен на 19:00 по ташкентскому времени с базы Ванденберг в Калифорнии (СЛК-4Э). На этот раз на орбиту будут отправлены еще 24 аппарата. Таким образом, за один день сеть Starlink пополнится в общей сложности 53 новыми спутниками. Это позволит значительно улучшить покрытие высокоскоростным интернетом в отдаленных регионах северного полушария и на морских маршрутах.

По завершении миссии обе первые ступени ракет Falcon 9 должны совершить посадку на беспилотные морские платформы. Эта технология многоразового использования от SpaceX позволяет снизить стоимость запусков и осуществлять их практически ежедневно.

В 2026 году SpaceX уже успешно завершила десятки миссий Starlink, и количество активных спутников на орбите превысило десять тысяч. Такие «двойные старты» пока остаются редким явлением, так как обычно компания проводила запуски раз в три дня.