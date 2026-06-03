Amazon показывает изображения, созданные ИИ, в результатах поиска

Компания Amazon объявила, что в своем приложении для покупок начнет демонстрировать изображения товаров, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) на основе поисковых запросов пользователей. Эта инновация вызывает вопросы о том, насколько полезны искусственные изображения на платформе, где продаются реальные товары. Согласно посту в блоге компании, эта функция поможет покупателям находить вещи, которые они ищут, но не знают их точного названия. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как работает новая система? Например, когда пользователь вводит запрос в строку поиска, под предложениями автозаполнения появляются сгенерированные ИИ изображения товаров в различных стилях. Если вы ищете «платье в синюю клетку», система покажет визуальные варианты моделей платьев разной длины и с разными рукавами. Выбрав одно из этих изображений, вы перейдете к списку реальных товаров, соответствующих именно этому стилю, с помощью технологии визуального поиска Amazon.

Однако эксперты считают этот подход несколько странным. Во-первых, это может ввести покупателей в заблуждение: если пользователь захочет купить именно тот товар, который увидел на картинке, но не найдет его в результатах, он неизбежно разочаруется. Во-вторых, остается непонятным, зачем использовать искусственные изображения, когда на сайте уже есть миллионы реальных фотографий настоящих товаров.

В последнее время Amazon активно интегрирует искусственный интеллект в свою платформу. Ранее компания внедрила обобщение отзывов клиентов с помощью ИИ, создание коротких аудиообзоров товаров и запустила такие функции, как Amazon Ленс Ливе. Кроме того, недавно голосовой помощник Алекса фор Шоппинг, который лучше понимает голосовые и текстовые запросы, заменил чат-бот Руфус AI.