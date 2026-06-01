Экологическая эффективность госорганов будет оцениваться по-новому

Глобальные изменения климата и охрана окружающей среды становятся одними из приоритетных задач в нашей стране, как и во всем мире. В Узбекистане выдвинута инициатива по внедрению нового, уникального механизма контроля для радикального «озеленения» системы государственного управления и местных органов власти. Теперь деятельность министерств, ведомств и хокимиятов будет оцениваться через специальный рейтинг, основанный на их отношении к природе и эффективности использования ресурсов.

Эта система, несомненно, побудит государственные органы работать более рационально и с любовью к земле. Оставайтесь с нами, мы подробно расскажем о самых интересных аспектах проекта правительственного постановления, принципах «зеленого офиса» и категориях, на которые будут разделены ведомства!

Что такое «Зеленый рейтинг» и кто его контролирует?

Согласно новому проекту постановления правительства, экологическая эффективность всех органов исполнительной власти республиканского и местного уровня будет находиться под постоянным наблюдением. Ответственность за ведение и контроль этой новой рейтинговой системы Комитет по экологии и изменению климата возлагается на:

Самое главное, в этом процессе будет полностью обеспечена прозрачность:

Открытые данные: Баллы и результаты каждой организации будут ежегодно публиковаться на официальном сайте комитета.

Специальная платформа: Все показатели для широкой общественности будут размещены на новой создаваемой электронной платформе greencities.uz . Здесь любой гражданин может следить за уровнем «зелености» хокимията или министерства в своем регионе.

Революция «зеленых офисов» в госорганах

Этот проект — не просто сухая оценка, он предполагает полное изменение повседневного стиля работы госорганов. Для внедрения современных принципов «зеленого офиса» в ведомствах будет реализован ряд важных мер.

С основными изменениями, которые будут внедрены в ведомствах, вы можете ознакомиться в следующей таблице:

Порядок и принципы Конкретные меры по реализации Цифровизация и экономия Прекращение бюрократии, резкое сокращение расхода бумаги и максимальное расширение системы электронного документооборота. Инновационные технологии Установка современных водо- и энергосберегающих устройств в зданиях ведомств, организация раздельного сбора отходов в помещениях. Альтернативные источники энергии Использование экологически чистой энергии путем установки солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии на зданиях госорганизаций. Активизация сотрудников Финансовое и моральное поощрение сотрудников, активных в экологических инициативах, включение экологических критериев в показатели эффективности работы (KPI) и ежегодная подготовка «зеленого отчета».

Основные критерии оценки: Работа ведомств не будет оцениваться поверхностно. Главными критериями при определении экологической эффективности станут рациональное использование природных богатств, применение правил «зеленой экономики», использование цифровых технологий и правильная организация экологической пропаганды среди сотрудников.

Три категории: Кто какое место займет?

По итогам серьезного анализа и набранных баллов все государственные органы республики будут разделены на три основные группы эффективности:

Категория высокой эффективности — Образцовые ведомства, максимально сэкономившие энергию и воду, полностью соблюдающие правила «зеленого офиса». Категория средней эффективности — Организации, уделяющие внимание экологической системе, но имеющие определенные недостатки. Категория низкой эффективности — Структуры, расточающие ресурсы и отстающие во внедрении экологических инноваций.

Внедрение этой системы, несомненно, внесет большой вклад в повышение экологической культуры как государственных служащих, так и простых граждан, а также в сохранение нашей родной природы.

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