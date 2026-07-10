Новая льгота для туризма в Узбекистане: предпринимателям вернут 50% НДС

В Узбекистане внедрен новый механизм финансовой поддержки для развития делового туризма.

Теперь предпринимателям, организовавшим на территории республики международные конференции, форумы, выставки и другие мероприятия в сфере MICE-туризма, будет возвращено 50 процентов от фактически уплаченной суммы НДС за счет средств государственного бюджета.

Новый порядок утвержден постановлением правительства

Постановлением Кабинета Министров от 8 июля 2026 года № 373 утвержден порядок возврата части НДС субъектам предпринимательства, организующим мероприятия MICE-туризма.

Данный механизм направлен на увеличение потока иностранных гостей в Узбекистан и превращение страны в привлекательный регион для проведения деловых мероприятий.

Компенсируется 50 процентов НДС

Согласно положению, субъектам предпринимательства, организовавшим мероприятие MICE-туризма, возвращается 50 процентов налога на добавленную стоимость, фактически уплаченного ими в республиканский бюджет.

Это может послужить снижению расходов предпринимателей на организацию крупных форумов, международных конференций и выставок.

Заявка должна быть подана в течение трех месяцев

Для получения компенсации предприниматель должен в течение трех месяцев со дня завершения мероприятия MICE-туризма направить электронное обращение в Комитет по туризму через Единую национальную туристическую платформу.

К обращению прилагаются основные документы, связанные с мероприятием.

Какие документы требуются?

Предприниматель должен приложить к электронному обращению следующие сведения и документы:

информацию о мероприятии;

программу мероприятия;

смету или калькуляцию расходов;

электронные счета-фактуры;

чеки онлайн-контрольно-кассовой техники;

банковские платежные документы;

список иностранных участников;

сведения, подтверждающие их въезд в Узбекистан и выезд из него.

Эти требования направлены на обеспечение прозрачности процесса компенсации.

Документы рассматриваются в течение пяти рабочих дней

Комитет по туризму рассматривает представленные документы в течение пяти рабочих дней.

Если в результате последующей уточненной налоговой отчетности сумма компенсации изменится, излишне возвращенные средства подлежат возврату в республиканский бюджет в порядке, установленном законодательством.

Узбекистан может стать площадкой для международных мероприятий

С помощью этого порядка правительство намерено увеличить количество международных конференций, бизнес-форумов, выставок и корпоративных мероприятий в стране.

MICE-туризм приносит дополнительный доход не только гостиничному, транспортному и ресторанному секторам, но и рынку услуг в целом. Новая льгота может сделать Узбекистан еще более конкурентоспособным направлением для деловых мероприятий в регионе.