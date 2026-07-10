Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi

·32·Iqtisodiyot
Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi

Jahon bankining yangi tahliliy hisobotiga ko‘ra, logistika, turizm va farmatsevtika O‘zbekiston iqtisodiyotining eng yuqori salohiyatga ega tarmoqlari hisoblanadi. Agar ushbu sohalarda maqsadli islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, mamlakatda 300 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratish va milliardlab dollar hajmidagi xususiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Zamin.uz Jahon banki tahlilchilari tomonidan iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun eng zarur deb topilgan ushbu uchta yo‘nalish tafsilotlarini taqdim etadi.

Jahon banki xulosasi: Mazkur uch tarmoq xususiy kapitalni jalb etish va bandlikni oshirish nuqtayi nazaridan eng to‘g‘ri tanlovdir. Bu sohalarni rivojlantirish raqobatbardosh va davlat emas, balki xususiy sektor yetakchilik qiladigan sog‘lom iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qiladi.

1. Logistika: Transport va omborxonalar inqilobi

Logistika sohasida avtomobil yuk tashuvlari va zamonaviy ombor infratuzilmasini rivojlantirish eng ustuvor yo‘nalish sifatida baholandi.

  • Kutilayotgan natija: 950 million dollardan 1,05 milliard dollargacha xususiy investitsiya.

  • Ish o‘rinlari: 108 000 tagacha yangi ish o‘rni.

  • Qilinishi kerak bo‘lgan islohotlar: Yer ajratish va qurilish jarayonlarini maksimal darajada soddalashtirish, xalqaro yuk tashish uchun beriladigan ruxsatnomalarni to‘liq raqamlashtirish.

2. Turizm: Milliardlab dollarlik madaniy va ekologik salohiyat

O‘zbekistonda madaniy va ekologik turizmni rivojlantirish uchun hali ishga solinmagan juda katta imkoniyatlar mavjud.

  • Kutilayotgan natija: 3,1 milliard dollardan 4,2 milliard dollargacha to‘g‘ridan to‘g‘ri xususiy investitsiya.

  • Ish o‘rinlari: 120 mingdan 180 minggacha yangi ish o‘rni.

  • Qilinishi kerak bo‘lgan islohotlar: Yer ijarasi mexanizmlarini takomillashtirish, soha uchun xalqaro darajadagi malakali kadrlar tayyorlash va turistik obyektlarni boshqarishga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish. Bu turistik oqimlarni diversifikatsiya qilishga yordam beradi.

3. Farmatsevtika: Strategik o‘sish nuqtasi

Hisobotda farmatsevtika tarmog‘i ham yuqori o‘sish sur’atlariga ega bo‘lgan strategik yo‘nalish sifatida alohida qayd etilgan. Jahon banki ushbu sohada xususiy investitsiyalarni keng jalb qilish va mahalliy dori-darmon ishlab chiqarishni rivojlantirish iqtisodiyotning barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynashini ta’kidlagan.

«O‘zbekiston – 2030» strategiyasi yo‘lidagi to‘siqlar nimada?

Jahon banki tahlilchilarining e’tirof etishicha, 2017 yildan buyon O‘zbekistonda amalga oshirilgan bozor islohotlari ishbilarmonlik muhitini sezilarli darajada yaxshiladi va aholi daromadlarining oshishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Biroq, global maqsadlarga erishish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish uchun mamlakatda quyidagi tizimli muammolarni hal etish zarur:

  1. Bozorda sog‘lom raqobatni cheklayotgan mavjud omillarni butunlay bartaraf etish;

  2. Mehnat bozoridagi talabga mos keluvchi malakali kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish;

  3. Infratuzilmani (yo‘llar, energiya, aloqa) izchil rivojlantirish;

  4. Davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirish va byurokratiyani kamaytirish.

Жаҳон банкиO'zbekistonZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:40BYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladiBYD zavodi kengaytiriladi: Blade akkumulatorlari va elektr avtobuslar ishlab chiqariladiKecha, 21:40Soliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiSoliq qo‘mitasi keshbek bekor qilinmasligini ma’lum qildiKecha, 17:2410 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:10O‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinO‘zbekistonda ommaviy soliq keshbegi bekor qilinishi mumkinKecha, 15:3810 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi