Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi
Jahon bankining yangi tahliliy hisobotiga ko‘ra, logistika, turizm va farmatsevtika O‘zbekiston iqtisodiyotining eng yuqori salohiyatga ega tarmoqlari hisoblanadi. Agar ushbu sohalarda maqsadli islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, mamlakatda 300 mingdan ortiq yangi ish o‘rni yaratish va milliardlab dollar hajmidagi xususiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Zamin.uz Jahon banki tahlilchilari tomonidan iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun eng zarur deb topilgan ushbu uchta yo‘nalish tafsilotlarini taqdim etadi.
Jahon banki xulosasi: Mazkur uch tarmoq xususiy kapitalni jalb etish va bandlikni oshirish nuqtayi nazaridan eng to‘g‘ri tanlovdir. Bu sohalarni rivojlantirish raqobatbardosh va davlat emas, balki xususiy sektor yetakchilik qiladigan sog‘lom iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qiladi.
1. Logistika: Transport va omborxonalar inqilobi
Logistika sohasida avtomobil yuk tashuvlari va zamonaviy ombor infratuzilmasini rivojlantirish eng ustuvor yo‘nalish sifatida baholandi.
Kutilayotgan natija: 950 million dollardan 1,05 milliard dollargacha xususiy investitsiya.
Ish o‘rinlari: 108 000 tagacha yangi ish o‘rni.
Qilinishi kerak bo‘lgan islohotlar: Yer ajratish va qurilish jarayonlarini maksimal darajada soddalashtirish, xalqaro yuk tashish uchun beriladigan ruxsatnomalarni to‘liq raqamlashtirish.
2. Turizm: Milliardlab dollarlik madaniy va ekologik salohiyat
O‘zbekistonda madaniy va ekologik turizmni rivojlantirish uchun hali ishga solinmagan juda katta imkoniyatlar mavjud.
Kutilayotgan natija: 3,1 milliard dollardan 4,2 milliard dollargacha to‘g‘ridan to‘g‘ri xususiy investitsiya.
Ish o‘rinlari: 120 mingdan 180 minggacha yangi ish o‘rni.
Qilinishi kerak bo‘lgan islohotlar: Yer ijarasi mexanizmlarini takomillashtirish, soha uchun xalqaro darajadagi malakali kadrlar tayyorlash va turistik obyektlarni boshqarishga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish. Bu turistik oqimlarni diversifikatsiya qilishga yordam beradi.
3. Farmatsevtika: Strategik o‘sish nuqtasi
Hisobotda farmatsevtika tarmog‘i ham yuqori o‘sish sur’atlariga ega bo‘lgan strategik yo‘nalish sifatida alohida qayd etilgan. Jahon banki ushbu sohada xususiy investitsiyalarni keng jalb qilish va mahalliy dori-darmon ishlab chiqarishni rivojlantirish iqtisodiyotning barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynashini ta’kidlagan.
«O‘zbekiston – 2030» strategiyasi yo‘lidagi to‘siqlar nimada?
Jahon banki tahlilchilarining e’tirof etishicha, 2017 yildan buyon O‘zbekistonda amalga oshirilgan bozor islohotlari ishbilarmonlik muhitini sezilarli darajada yaxshiladi va aholi daromadlarining oshishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.
Biroq, global maqsadlarga erishish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish uchun mamlakatda quyidagi tizimli muammolarni hal etish zarur:
Bozorda sog‘lom raqobatni cheklayotgan mavjud omillarni butunlay bartaraf etish;
Mehnat bozoridagi talabga mos keluvchi malakali kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish;
Infratuzilmani (yo‘llar, energiya, aloqa) izchil rivojlantirish;
Davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirish va byurokratiyani kamaytirish.
…