Облегчение для предпринимателей: изменен порядок проведения проверок «СЭС»

В Узбекистане кардинально меняется система государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (хорошо известной многим как «СЭС»). Теперь решение о том, какого предпринимателя необходимо проверить, будет принимать не человеческий фактор, а специальная электронная программа в автоматическом режиме.

Положение о порядке внедрения новой электронной системы «Анализ рисков» было зарегистрировано Министерством юстиции 8 июля 2026 года под номером 3892. Zamin.uz проанализировал наиболее важные аспекты новой системы для представителей бизнеса.

Нужна ли проверка — система оценит сама

Согласно новому положению, вероятность нарушения законодательных требований в деятельности субъектов предпринимательства будет оцениваться полностью автоматизированно, без вмешательства человека. При вынесении заключения программа не будет беспокоить предпринимателя, а воспользуется данными из следующих открытых и законных источников:

Базы данных существующих информационных систем государственных органов;

Официальные статистические данные;

Обращения, поступившие от граждан;

Сообщения в средствах массовой информации.

Важнейшая гарантия: В процессе проведения анализа рисков категорически запрещается требовать от субъектов предпринимательства какие-либо дополнительные документы или отчеты со стороны системы или контролирующих органов.

Три категории: бизнес с низким уровнем риска вообще не проверяется

В рамках новой системы все субъекты предпринимательства будут разделены на три категории в зависимости от риска совершения правонарушений. Это послужит защите предпринимателей, которые организовали свою работу честно и на основе правил, от излишних проверок:

Категория риска Порядок проверок и профилактики Последствия для предпринимателя Высокий риск Профилактические мероприятия и проверки проводятся в полном объеме в порядке, установленном законодательством. Контроль осуществляется на системной основе. Средний риск Проверки и профилактические работы осуществляются планово, на основе законных ограничений. Осуществляется нормативный контроль. Низкий риск Никакие проверки в санитарной сфере не проводятся. Полностью освобождаются от проверок.

Дополнительная защита для бизнеса

Чтобы новая система не стала инструментом необоснованного наказания или давления на предпринимателей, в положении предусмотрен отдельный пункт защиты.

Согласно ему, уровень риска, определенный через электронную систему, не является самостоятельным основанием для применения мер прямого воздействия (штрафов или приостановки деятельности) в отношении субъекта предпринимательства. Результат специальной оценки служит исключительно для справедливого планирования проверок и предотвращения недостатков.

Эта реформа является очередным важным шагом на пути к резкому сокращению коррупционных ситуаций в сфере и развитию здоровой бизнес-среды в стране.