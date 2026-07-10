Облегчение для предпринимателей: изменен порядок проведения проверок «СЭС»
В Узбекистане кардинально меняется система государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (хорошо известной многим как «СЭС»). Теперь решение о том, какого предпринимателя необходимо проверить, будет принимать не человеческий фактор, а специальная электронная программа в автоматическом режиме.
Положение о порядке внедрения новой электронной системы «Анализ рисков» было зарегистрировано Министерством юстиции 8 июля 2026 года под номером 3892. Zamin.uz проанализировал наиболее важные аспекты новой системы для представителей бизнеса.
Нужна ли проверка — система оценит сама
Согласно новому положению, вероятность нарушения законодательных требований в деятельности субъектов предпринимательства будет оцениваться полностью автоматизированно, без вмешательства человека. При вынесении заключения программа не будет беспокоить предпринимателя, а воспользуется данными из следующих открытых и законных источников:
Базы данных существующих информационных систем государственных органов;
Официальные статистические данные;
Обращения, поступившие от граждан;
Сообщения в средствах массовой информации.
Важнейшая гарантия: В процессе проведения анализа рисков категорически запрещается требовать от субъектов предпринимательства какие-либо дополнительные документы или отчеты со стороны системы или контролирующих органов.
Три категории: бизнес с низким уровнем риска вообще не проверяется
В рамках новой системы все субъекты предпринимательства будут разделены на три категории в зависимости от риска совершения правонарушений. Это послужит защите предпринимателей, которые организовали свою работу честно и на основе правил, от излишних проверок:
Категория риска
Порядок проверок и профилактики
Последствия для предпринимателя
Высокий риск
Профилактические мероприятия и проверки проводятся в полном объеме в порядке, установленном законодательством.
Контроль осуществляется на системной основе.
Средний риск
Проверки и профилактические работы осуществляются планово, на основе законных ограничений.
Осуществляется нормативный контроль.
Низкий риск
Никакие проверки в санитарной сфере не проводятся.
Полностью освобождаются от проверок.
Дополнительная защита для бизнеса
Чтобы новая система не стала инструментом необоснованного наказания или давления на предпринимателей, в положении предусмотрен отдельный пункт защиты.
Согласно ему, уровень риска, определенный через электронную систему, не является самостоятельным основанием для применения мер прямого воздействия (штрафов или приостановки деятельности) в отношении субъекта предпринимательства. Результат специальной оценки служит исключительно для справедливого планирования проверок и предотвращения недостатков.
Эта реформа является очередным важным шагом на пути к резкому сокращению коррупционных ситуаций в сфере и развитию здоровой бизнес-среды в стране.
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